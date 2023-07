Svelata la data di partenza della nuova edizione del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Ecco la data di inizio, i nuovi opinionisti e i papabili partecipanti.

Grande Fratello 2023, quando inizia e opinionisti

Siete pronti per una nuova edizione del Grande Fratello? Inizialmente prevista per il 18 settembre, l’edizione 2023 del popolare reality show di Canale 5 andrà in onda una settimana prima. Mediaset, infatti, ha deciso di anticipare la partenza del programma condotto da Alfonso Signorini: la data di inizio è fissata per lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5. Padrone di casa ancora una volta Alfonso Signorini, mentre non ritroveremo né le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti né tantomeno la voce dei social Giulia Salemi. La rivoluzione fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi sui reality show è quella di accantonare il trash, indiscusso protagonista da sempre del GF, per puntare alla qualità e alle storie dei protagonisti. L’edizione 2023 ritorna così alle origini: non più Grande Fratello Vip, ma semplicemente Grande Fratello. All’interno della casa troveremo qualche personaggio vip, ma anche perfetti sconosciuti alla prima esperienza televisiva.

Un cambio di rotta confermato anche dalla scelta della nuova opinionista. Si tratta di Cesara Buonamici, la giornalista e volto noto del TG5. Una scelta che conferma la nuova era dei reality show voluta da Pier Silvio Berlusconi raccontata proprio dall’AD Mediaset durante la presentazione dei palinsesti: “tempo fa ho visto una puntata del programma e mi sono detto che così non andava bene. Però non si tratta di un fatto specifico, non parlo di un episodio in particolare, ma del contesto e di come sono state rappresentate le cose. Si può raccontare qualcosa senza sfociare negli eccessi. Inoltre la colpa è di chi confeziona il prodotto, noi ci siamo distratti“.

Grande Fratello 2023, casting e partecipanti

Al momento le uniche certezze del Grande Fratello 2023 sono il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici. Tutto tace sul cast di concorrenti vip e nip di Cinecittà, anche se Pier Silvio Berlusconi avrebbe già “bocciato” alcuni personaggi famosi. Sicuramente nella casa più spiata d’Italia non ci saranno: Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, l’ex parlamentare Antonio Razzi e Justine Mattera. Una scelta in linea con le parole di Pier Silvio Berlusconi che parlando dell’ultima edizione del reality show aveva detto: “penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno anche a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra“.

Tra i vari nomi in lizza per entrare nella casa ci sarebbero anche quelli di: Fiordaliso, Samira Lui, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Giorgia Venturini. In attesa di scoprire il cast ufficiale vi confermiamo la data di partenza fissata per lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5.