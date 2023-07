Cesara Buonamici come nuova opinionista del Grande Fratello. La rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe riguardare quindi non solo il cast ma anche chi commenta i concorrenti da studio. Il nome della giornalista, volto di punta dell’informazione Mediaset, è stato accostato al programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo meglio se questa ipotesi può diventare realtà.

Grande Fratello, Cesara Buonamici è la nuova opinionista? L’avrebbe scelta Pier Silvio Berlusconi

La conduttrice e giornalista televisiva sarebbe il nome scelto da Pier Silvio Berlusconi per sostituite Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello. La sua presenza dimostra la ‘rivoluzione’ messa in atto nel programma dopo i numerosi scivoloni della passata stagione. La Buonamici porterebbe la sua esperienza ed eleganza e darebbe autorevolezza alla trasmissione. A lanciare l’indiscrezione è stata Dagospia che sul suo sito scrive:

“FLASH! CESARA BUONAMICI SARÀ OPINIONISTA UNICA AL PROSSIMO “GRANDE FRATELLO” – COME DAGO-ANTICIPATO DA GIUSEPPE CANDELA, SI TRATTA UNA SCELTA PER SPIAZZARE E “ALZARE IL LIVELLO” DELLA TRASMISSIONE, IN LINEA CON IL NUOVO CORSO ANTI-TRASH DI MEDIASET VOLUTO DA PIER SILVIO BERLUSCONI...”

Secondo Dagospia, Cesara Buonamici sarebbe addirittura l’unica opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello. Nei giorni scorsi si erano fatti alcuni nomi come quello di Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e di Paola Barale. Sulla lista dei papabili opinionisti era finita anche Elisabetta Gregoraci. Con la scelta della giornalista da parte di Pier Silvio Berlusconi si ha però un chiaro segnale della direzione che il reality vuole prendere per la prossima edizione.

Chi è la giornalista

Cesara Buonamici è una giornalista televisiva nata a Fiesole nel 1957. Conduttrice di molte edizioni del Tg5 (vi lavora dal primo lancio avvenuto il 13 gennaio del 1992). Nella sua carriera, ha condotto su Canale 5 la puntata zero del reality show ‘Diario – Esperimento d’amore’, unico suo avvicinamento a questo mondo. Con suo marito, Joshua Kalman, ha curato invece la traduzione italiana de ‘Il gelataio Tirelli’.