Cenerentola, il film con Camila Cabello su Amazon Prime Video

Dimenticate la classica Cenerentola della Walt Disney, dolce ma coraggiosa, desiderosa di sposare il suo Principe Azzurro. Il nuovo adattamento live action della fiaba sbarca sulla piattaforma Amazon Prime Video in veste del tutto nuova. Scritto e diretto da Kay Cannon (Pitch Perfect), il film è prodotto da Leo Pearlman, James Corden, Jonathan Kadin e Shannon McIntosh. Tra le pellicole più famose su Cenerentola, il ​lungometraggio d’animazione della Disney, uscito nel 1950, e due remake live-action: la versione del 1997 con Brandy e Whitney Houston e il film del 2015 con protagonista Lily James e Cate Blanchett. Il nuovo Cenerentola è disponibile su Prime Video in anteprima esclusiva dal 3 settembre.

Cenerentola su Prime Video: la trama del film

Cenerentola è un’audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale che tutti noi conosciamo. La nostra eroina ha grandi sogni: diventare una famosa stilista. Nel frattempo, quando non è impegnata a servire la matrigna (che le ricorda come sia stata fortunata a non ritrovarsi in mezzo alla strada dopo la morte di suo padre) e le sue sorellastre, si diverte a confezionare abiti nel suo seminterrato.

E quando arriva il gran ballo, nel quale il Re spera che suo figlio, il principe, trovi una futura moglie, Cenerentola ha l’occasione per sfoggiare una delle sue creazioni. Il piano sembra perfetto, ma verrà rovinato dalla matrigna, gelosa della bellezza e del talento della ragazza. Con l’aiuto di Fab G, Cenerentola riuscirà a perseverare i suoi sogni per realizzarli. E magari anche sposare il Principe Azzurro.

Cenerentola: il cast e i personaggi del film

La cantautrice Camila Cabello (che ha contribuito anche alle musiche del film) interpreta la protagonista, l’orfana Cenerentola; Idina Menzel è la matrigna cattiva di Cenerentola, Vivian; Minnie Driver interpreta la Regina Beatrice; James Corden è James, uno dei topi amici di Cenerentola; Nicholas Galitzine è il Principe Azzurro, Robert; Billy Porter è la Fab B, la fata madrina di Cenerentola; e Pierce Brosnan interpreta il Re Rowan. Infine, Maddie Baillio e Charlotte Spencer vestono i panni delle sorellastre di Cenerentola, rispettivamente Anastasia e Drizella.