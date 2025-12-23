La Cena di Natale 2025 di Antonella Clerici in prima serata su Rai1 per celebrare la cucina italiana, ma anche il periodo delle feste con tanti amici ed ospiti speciali.

Antonella Clerici su Rai1 con la Cena di Natale

Stasera, martedì 23 dicembre 2025, in prima serata su Rai1 va in onda la “Cena di Natale 2025” di Antonella Clerici. Una grande festa per celebrare la cucina italiana che ha recentemente conquistato il titolo di Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Una serata che accompagna milioni di telespettatori verso la notte più magica dell’anno: quella della Vigilia di Natale con menu a tema, ma anche tradizioni, usanze, canzoni e folklore.

In studio c’è Antonella Clerici, volto amatissimo dal pubblico italiano che, con il suo stile spontaneo, regala ai telespettatori di Rai1 e RaiPlay uno show coinvolgente con tanti ospiti, amici e colleghi per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno.

Il Natale è più bello quando si festeggia insieme! ✨

Vi aspettiamo a La #CenadiNatale – la festa della cucina italiana, una serata di convivialità, musica e pura atmosfera natalizia. 🎄 Non mancate: appuntamento il 23 dicembre in prima serata su Rai1 e in diretta streaming su… pic.twitter.com/hKm4NZJSbn — Rai1 (@RaiUno) December 16, 2025

Cena di Natale 2025, gli ospiti di Antonella Clerici

Durante la “Cena di Natale 2025” di Antonella Clerici, infatti, ci saranno tantissimi ospiti pronti a regalare performance inediti ed esibizioni sulle note di alcuni classici senza tempo del Natale. Tra gli ospiti della serata ci sono: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo. E ancora: Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli.

Ma non finisce qui, visto che a celebrare il Natale e la cucina italiana ci saranno anche: Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez. Non mancheranno momenti di divertimento e comicità, collegamenti con i volti più autorevoli della Rai, incontri e aneddoti personali e anche qualche momento di riflessione.

L’appuntamento con la Cena di Natale 2025 è per martedì 23 dicembre in prima serata su Rai1.