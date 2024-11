Dopo la performance sulle note di “Hymne a l’amour” in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Celine Dion è tornata a cantare dal vivo. 9 minuti e 12 secondi di grandi emozioni per la cantautrice e per i fan che hanno potuto finalmente rivederla su di un palcoscenico. E’ l’inizio di una nuova era?

Celine Dion canta dopo la malattia al compleanno di Elie Saab

Elie Saab ha riunito le più grandi modelle e star mondiali per i 45 anni del suo brand di moda con una festa di compleanno da mille e una notte celebrata in in Saudi Arabia. The 1001 Seasons of Elie Saab, questo il nome dell’evento, si è tenuto presso The venue, una delle nuove aree costruite per Riyadh Season dinanzi a star del calibro di Monica Bellucci e la Premio Oscar Halle Berry. Non solo in platea circa 900 persone tra cui anche la famiglia reale saudita. Ma passiamo allo show: in passerella modelle che hanno fatto la storia del mondo della moda come Helena Christensen a Maria Carla Boscono ed Eva Herzigova. Ad impreziosire il tutto le performance live di Jennifer Lopez, Camila Cabello e Celine Dion.

“I Am Alive”: il ritorno di Celine Dion con due canzoni dal vivo in in Arabia Saudita

Si, proprio così, Celine Dion è tornata a cantare davanti ad un pubblico sulle note di “The power of love”. Un momento davvero emozionante per la cantante che da anni combatte contro la malattia: la sindrome della persona rigida. Una malattia che l’ha costretta al ritiro forzato dalle scene musicali come ha raccontato nel suo film documentario dal titolo “I am Celine (Io sono Celine)” disponibile su Prime Video. Un ritorno che fa ben sperare per i milioni di fan dopo la notizia dell’annullamento di tutto il Courage World Tour per motivi di salute.

In passerella Celine Dion è apparsa in splendida forma e ha cantato due brani del suo repertorio: prima la struggente “The Power of Love” seguita “I am Alive“. Una canzone che, mai come adesso, assume un valore importante nella sua vita. “Sono viva” ha cantato Celine visibilmente emozionata di tornare ad esibirsi dal vivo dinanzi a così tante persone. Un’emozione che è andata oltre lo schermo facendo sognare i fan che ora attendono solo il suo ritorno. Chissà che presto Celine non possa tornare con nuova musica e con un nuovo tour mondiale!