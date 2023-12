Novità sullo stato di salute e sulla malattia di Celine Dion, l’interprete di My heart Will go on. Come sta? Le novità arrivano dalla sorella Claudette Dion durante un’intervista rilasciata al quotidiano canadese 7 Jours.

Celine Dion, come sta oggi? Le ultime novità sulla malattia

La notizia della malattia di Celine Dion ha scosso tutto il mondo della musica. La cantante canadese circa un anno fa ha comunicato ai fan e al suo pubblico di essere affetta da una malattia. “Mi è stato diagnosticato un raro disordine neurologico chiamato “sindrome della persona rigida” che colpisce una persona su un milione” – le parole della cantante. Nel corso di questi mesi si sono rincorse tante notizie, ma ad oggi è la sorella Claudette Dion a tornare sull’argomento rivelando come sta la cantante e quali sono le aspettative per il futuro.

“Ha perso il controllo dei muscoli. Ciò che mi addolora è che sia sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro. Certo è che, nei nostri sogni e nei suoi, l’idea è quella di tornare sul palco. In quale stato? Non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo” – ha precisato la sorella Claudette Dion. Al momento il ritorno sul palco della cantante è impossibile, visto che questa malattia provoca rigidità muscolare progressiva e spasmi principalmente nel tronco e nell’addome.

Celine Dion e la malattia: la verità della sorella

Naturalmente dopo la notizia della malattia di Celine Dion si sono rincorse tante notizie smentite prontamente dai familiari vicino all’artista. “Perché dite che Céline è sulla sedia a rotelle e che ha il cancro? Perché inventate storie?” – ha detto la sorella Claudette precisando – “Celine è forte, non è depressa e non ha perso l’amore per la vita“.

Non resta che attendere notizie ed aggiornamenti in merito allo stato di salute di Celine. Ricordiamo che fu proprio l’artista a rivelarlo al suo pubblico e fan con un post condiviso sui social: “mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro, chiamato sindrome della persona rigida che colpisce una persona su un milione. Stiamo ancora imparando a conoscere questa rara malattia, ma almeno ora sappiamo cosa ha causato tutti gli spasmi che ho avuto. Purtroppo questi spasmi influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana, a volte causando difficoltà quando cammino e non permettendomi di usare le mie corde vocali per cantare come faccio di solito”.

Forza Celine!