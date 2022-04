Torna con la terza edizione Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il real-life thriller di Amazon Original arriva in esclusiva su Prime Video. Il format Banijay è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica. Ma andiamo a vedere quale sarà il cast di vip in fuga di Celebrity Hunted 3 e quando sarà visibile la nuova stagione su Prime Video.

Celebrity Hunted 3 su Amazon Prime Video: quando su Amazon Prime e cast

Dopo il successo delle prime due edizioni, arriva su Amazon Prime Video il real-life thriller Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo. Il format vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e largo per l’Italia. La fuga è ostacolata dalle limitate risorse economiche dei protagonisti, che dovranno tentare a tutti i costi di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni. Un viaggio che per gli spettatori è un’emozionante avventura piena di colpi di scena e momenti di suspense.

A dare la caccia ai vip in fuga sarà un gruppo formato dai più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I “cacciatori” hanno a disposizione qualsiasi mezzo legale per intercettare e rintracciare le celebrità in fuga per l’Italia. A colpi di tracciamenti telefonici, pedinamenti, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso a tutte le informazioni utili, i “cacciatori” dovranno catturare i vip in fuga.

Quando su Prime Video la terza stagione

La terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022. In questi giorni sono iniziate le riprese partendo dalla magnifica città di Firenze.

Il cast della terza stagione di Celebrity Hunted

Il cast di vip in fuga di Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo, è diviso in quattro coppie e un solo concorrente in solitaria. La concorrente che giocherà da sola è l’attrice comica Katia Follesa.

Le coppie di vip in fuga sono formate da: gli attori Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal; Marco D’Amore e Salvatore Esposito dell’acclamata serie “Gomorra”; la coppia di attori e coniugi Luca Argentero con la moglie Cristina Marino; e infine, due artisti della musica italiana reduci dal Festival di Sanremo, Irama e Rkomi.