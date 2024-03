Tutto pronto per il grand finale di “C’è posta per te“, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata di stasera, sabato 16 marzo 2024.

C’è posta per te, ospiti nona ed ultima puntata del 16 marzo 2024 su Canale 5

Sabato 16 marzo 2024 dalle ore 21.30 va in onda la nona ed ultima puntata di C‘è posta per te, il people show del sabato sera condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Come sempre il cuore pulsante del programma sono le emozioni, ma anche le sorprese indirizzate a destinatari della famosa busta. Maria De Filippi è pronta a farsi “portavoce” di storie di vita comune: storie d’amore, ma anche di storie di tradimenti, di ritorni di fiamma, ma anche drammi che segnano la vita per sempre.

Per il gran finale della 27esima stagione di uno dei programmi più longevi ed amati della televisione, Maria De Filippi ha in serbo due grandissimi ospiti protagonisti di due storie molto emozionanti. In studio, infatti, ci saranno: Furkan Palali, interprete di Fikret Fekeli nella dizi turca Terra Amara e la cantante Elisa. Entrambi saranno la sorpresa-regalo per i destinatari delle buste.

C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi termina una stagione da record!

Con la puntata di stasera, sabato 16 marzo 2024, termina una stagione da record di C’è posta per te di Maria De Filippi! Il people show, infatti, giunto alla sua 27esima edizione si conferma il programma più visto e seguito del sabato sera. L’ultima puntata del 9 marzo che incollato davanti alla tv: 4.587.000 spettatori con uno share del 29.9% in leggerissimo calo rispetto alla precedente puntata.

Ecco nel dettaglio tutti gli ascolti delle puntate:

9 marzo: 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%;

2 marzo: 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%;

24 febbraio 2024: 4.659.000 con il 31% di share;

17 febbraio 2024: 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%;

3 febbraio 2024: 4.655.000 telespettatori con uno share 30,51%;

24 gennaio 2024: 4.697.000 spettatori con il 30,44%;

20 gennaio 2024: con 4.655.000 telespettatori e il 30,5%

13 gennaio 2024: 4,7 milioni di spettatori con uno share del 31,1%

L’ennesimo trionfo targato Maria De Filippi!