C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della quinta puntata di sabato 7 febbraio

Da
Emanuele Ambrosio
-
C'è posta per te 2026

Tutto pronto per una nuova puntata di “C’è posta per te”, il people show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata di stasera, sabato 7 febbraio 2026!

C’è posta per te 2026, quinta puntata del 7 febbraio su Canale 5

Quinta puntata di C’è posta per 2026 stasera, sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 21.40 in prima serata su Canale 5. Prosegue il successo del people show ideato e condotto da Maria De Filippi che la scorsa settimana ha incollato alla tv 3.982.000 spettatori con uno share del 27.2% conquistando, nuovamente, il primato del programma più visto del sabato sera. Anche questa sera C’è posta per te torna in prima serata su Canale 5 per raccontare storie di persone comune: storie di amicizia, di amore, ma anche di tradimenti e perdono.

A giocare un ruolo determinante e decisivo nelle storie al centro della quinta puntata c’è ancora una volta Maria De Filippi che, con garba e sensibilità, accompagna i protagonisti separati dalla famigerata busta in un confronto diretto. Naturalmente non mancheranno ospiti e personaggi del mondo dello spettacoli pronti a sorprendere alcuni fortunati destinatari della busta.

C’è posta per te 2026, ospiti quinta puntata 7 febbraio 2026

Ma passiamo agli ospiti della quinta puntata di C’è posta per te 2026 di sabato 7 febbraio. Questa sera in studio c’è Giorgia, la cantante de “La cura per me”, pronta a relegare un momento di grande emozione. La cantante, infatti, è stata “scelta” come colonna sonora per la proposta di matrimonio che Matteo ha fatto alla sua amata Martina. Una sorpresa emozionante che si preannuncia tra i momenti più attesa della puntata.

Non solo, ospiti delle quinta puntata di C’è posta anche Stephan El Shaarawy e Matías Soulé, i due calciatori campioni della Roma, che sono stati la sorpresa per un padre e una figlia che stanno affrontando il vuoto lasciato dalla perdita della madre. Un momento di grande commozione.

L’appuntamento con Maria De Filippi e “C’è Posta per Te” è il sabato in prima serata su Canale 5.

