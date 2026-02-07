Tutto pronto per una nuova puntata di “C’è posta per te”, il people show campione d’ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata di stasera, sabato 7 febbraio 2026!

C’è posta per te 2026, quinta puntata del 7 febbraio su Canale 5

Quinta puntata di C’è posta per 2026 stasera, sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 21.40 in prima serata su Canale 5. Prosegue il successo del people show ideato e condotto da Maria De Filippi che la scorsa settimana ha incollato alla tv 3.982.000 spettatori con uno share del 27.2% conquistando, nuovamente, il primato del programma più visto del sabato sera. Anche questa sera C’è posta per te torna in prima serata su Canale 5 per raccontare storie di persone comune: storie di amicizia, di amore, ma anche di tradimenti e perdono.

A giocare un ruolo determinante e decisivo nelle storie al centro della quinta puntata c’è ancora una volta Maria De Filippi che, con garba e sensibilità, accompagna i protagonisti separati dalla famigerata busta in un confronto diretto. Naturalmente non mancheranno ospiti e personaggi del mondo dello spettacoli pronti a sorprendere alcuni fortunati destinatari della busta.

C’è posta per te 2026, ospiti quinta puntata 7 febbraio 2026

Ma passiamo agli ospiti della quinta puntata di C’è posta per te 2026 di sabato 7 febbraio. Questa sera in studio c’è Giorgia, la cantante de “La cura per me”, pronta a relegare un momento di grande emozione. La cantante, infatti, è stata “scelta” come colonna sonora per la proposta di matrimonio che Matteo ha fatto alla sua amata Martina. Una sorpresa emozionante che si preannuncia tra i momenti più attesa della puntata.

Non solo, ospiti delle quinta puntata di C’è posta anche Stephan El Shaarawy e Matías Soulé, i due calciatori campioni della Roma, che sono stati la sorpresa per un padre e una figlia che stanno affrontando il vuoto lasciato dalla perdita della madre. Un momento di grande commozione.

