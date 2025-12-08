A C’è Posta per te 2026 come ospiti approderanno, dopo i nomi che vi abbiamo già spoilerato nelle precedenti settimane, anche: due cantanti molto famosi ed amati, un attore dal fascino irresistibile protagonista di una famosa fiction di Rai 1 e uno sportivo amatissimp. Di chi stiamo parlando? Se siete curiosi scoprite con noi i personaggi presenti negli Studi Elios di Roma nella registrazione odierna. Ovviamente, come ormai è chiaro a tutti, non li vedremo insieme nella stessa serata. Non è ancora chiaro con che timing verranno mandate in onda le storie che li vedono protagonisti.

C’è Posta per te 2026 ospiti: cantanti, attori e sportivi da Maria De Filippi

Il nuovo anno si avvicina a passi da gigante così come le puntate di C’è Posta per te 2026. Ecco perché gli ospiti si alternano negli studi Elios per la registrazione delle varie storie che ci terranno compagnia nella prima serata di Canale 5 subito dopo l’Epifania. Dopo la registrazione odierna, durante la festa dell’Immacolata, possiamo dirvi che alla lista di nomi che vi abbiamo fornito precedentemente si vanno ad aggiungere dei Vip molto amati e che sicuramente riscuoteranno il favore del pubblico. Di chi stiamo parlando?

Tornerà a C’è Posta per te 2026 l’amatissimo Gigi D’Alessio, ormai uno degli ospiti fissi di Maria De Filippi. Il pubblico lo ama alla follia e sempre più persone scrivono alla redazione del programma dell’ammiraglia Mediaset per chiedere la sua presenza per fare una bellissima sorpresa alle persone che amano. Ad questo motivo si aggiunge il fatto che lui e la conduttrice del programma siano molto amici.

Altro graditissimo ritorno a C’è Posta per te 2026 in qualità di ospite è quello di Emma Marrone. Con quale sorpresa ci farà emozionare? Emma ha sempre dimostrato una certa autoironia, ma soprattutto una empatia e una gentilezza e generosità fuori dal comune. Sarà interessante vedere in quale storia verrà coinvolta quest’anno e quale sorpresa farà a chi l’ha richiesta e desiderata con tanto affetto.

Altri ospiti? In studio farà ritorno anche l’affascinante Luca Argentero, anche se in queste settimane continua ad essere occupato sul set di Doc – Nelle tue mani così come possiamo vedere nelle sue storie Instagram e in quelle dei colleghi come il divertentissimo Pierpaolo Spollon.

Probabilmente nella stessa puntata di Luca Argentero vedremo anche il tennista Matteo Berrettini. Quest’ultimo ha preso parte ad una sorpresa di una ragazza alla madre dopo la perdita del padre. Il regalo? La sua maglia e un viaggio a Parigi per lei e la figlia, colei che ha chiamato C’è Posta per te.

Le sorprese

Quali sono state le sorprese o le storie a cui hanno preso parte i Vip? Gigi D’Alessio ha aiutato una figlia a riappacificarsi con il padre. Dopo la separazione dell’uomo dalla madre, infatti, lei non ha accettato la sua nuova vita e la sua nuova compagna e ha iniziato ad accampare pretese solo per la paura di perderlo. Gigi gli ha regalato il pass per il suo concerto e una crociera.

Berettini invece ha preso parte, come dicevamo, alla sorpresa da parte di una figlia alla madre appena rimasta vedova mentre Luca Argentero a quelle di due sorelle che possono contare solo su loro stesse dopo che a distanza di poco tempo sono morti entrambi i genitori.

Emma Marrone, infine, ha preso parte alla sorpresa di due persone anziane che si amano come il primo giorno. Una storia d’amore molto toccante e soprattutto un esempio per tutti. L’amore può durare a lungo e superare ogni ostacolo. I due hanno avuto paura di perdersi per via di una malattia, ma sono ancora insieme. Emma ha regalato loro i pass per il suo concerto a Roma.