C’è Posta per te 2025 ospiti: due cantanti e un calciatore | Spoiler

Nuova registrazione di C’è Posta per te 2025. Gli ospiti oggi in studio erano due cantanti e un calciatore. Il nome di quest’ultimo era già stato spoilerato da Dandalo – Giuseppe Candela – nei giorni scorsi. Si tratta proprio di Romelu Lukaku che gioca nel Napoli. Chi sono gli altri due? Ecco tutti gli spoiler.

C’è Posta per te 2025 ospiti: i nomi dei due cantanti famosissimi

Due cantanti e un calciatore. La lunga lista di ospiti di C’è Posta per te 2025 si arricchisce di nomi. Nelle scorse puntate andate in onda abbiamo potuto ammirare numerosi Vip, solo sabato scorso, ad esempio, vi erano Annalisa e Alvaro Morata. Ora, dalla registrazione odierna, possiamo spoilerarvi il nome di due cantanti famosi invitati da Maria De Filippi per realizzare altre bellissime sorprese.

Di chi si tratta? Di:

Al Bano Carrisi

Gianni Morandi

Cosa accadrà in studio? Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 e seguire le prossime puntate. Ciò che è certo è che Al Bano e Morandi prenderanno parte a due distinte sorprese pronte a farci piangere di commozione e a farci vivere emozioni davvero forti. Si tratterà di storie di rinascita, di storie di coraggio, di uomini e donne forti e capaci di andare avanti con la loro vita nonostante un dolore immenso o una difficile prova da superare. Vedremo Al Bano e Morandi cantare? Mai dire mai. Tutto potrà succedere.

Ottimi ascolti per C’è Posta per te 2025

Nel mentre possiamo sottolineare come Maria De Filippi stia ottenendo ottimi ascolti con la nuova stagione di C’è Posta per te 2025. L’ultima puntata, in onda sabato 25 gennaio 2025 su Canale 5, per esempio, ha ottenuto ben: 4.461.000 spettatori con uno share del 29.7%. La parte denominata: “Buonanotte” ha portato a casa 1.672.000 telespettatori e il 22.3% di share.