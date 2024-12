Con l’arrivo del nuovo anno, sono milioni i telespettatori che si domandano: quando inizia C’è Posta per Te? 2025? La nuova edizione del fortunatissimo programma in onda su Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, ha finalmente la data di inizio con la messa in onda della prima puntata di stagione.

Quando inizia C’è Posta per Te 2025 con Maria De Filippi: ecco la data

Ormai da tempo, C’è Posta per Te ha lasciato il palinsesto autunnale di Canale 5 per spostarsi in quello invernale. Maria De Filippi e le sue storie hanno il compito di scaldarci e anche farci divertire durante le fredde sere invernali. C’è Posta per Te 2025 infatti, arriva subito dopo la fine delle festività natalizie. Il primo appuntamento della nuova stagione del fortunatissimo show dei sentimenti è previsto in programma per la sera di Sabato 11 gennaio 2025, in onda in prima serata su Canale 5.

La formula dello show

Invariato il meccanismo di C’è Posta per Te. Il programma riprende e sviluppa il tema dei messaggi postali a sorpresa in giro per l’Italia e non solo.Una lettera è inviata da un mittente a un destinatario per i motivi più svariati: generalmente si tratta di persone comuni che vogliono ricongiungersi con parenti con i quali il rapporto si è interrotto da tempo. Tra le motivazioni, il più delle volte c’è anche il voler recuperare dei legami amorosi perduti, ritrovare amori o amicizie di gioventù o chiarire delle questioni rimaste in sospeso tra amici o parenti.

I destinatari della lettera vengono avvertiti che qualcuno desidera parlare con loro tramite i “postini”, attori che consegnano ai destinatari gli inviti a presentarsi in studio al cospetto della busta e di Maria De Filippi che nel frattempo racconta l’accaduto al pubblico in studio. Il destinatario della missiva, una volta arrivato in studio dalla padrona di casa che lo accoglie sempre con un sorriso, scopre chi è il mittente e a quel punto ha la possibilità di scegliere di non ascoltare il messaggio e quindi di andarsene, oppure di accettare o meno le richieste del mittente aprendo o chiudendo simbolicamente un separé a forma di busta. Dal 2014, per alcune storie è stata realizzata una seconda “busta”, che rappresenta un’ulteriore scelta che la persona convocata dovrà fare in relazione ai mittenti della “posta”. In talune occasioni, invece, la lettera è “spedita”, su richiesta di parenti o conoscenti del ricevente, da ospiti VIP, spesso anche di calibro internazionale, invitati in studio per esaudire desideri e fare sorprese ai protagonisti della storia.

Il successo senza tempo di C’è Posta per Te

C’è Posta per Te è uno tra i programmi più longevi del palinsesto televisivo italiano. Un successo che non conosce crisi in termini di ascolti tv. Maria De Filippi ha saputo negli anni rinnovare il format senza stravolgerlo e senza far perdere all’idea iniziale il vero senso del programma.