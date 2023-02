C’è Posta per te 2023 oggi, sabato 25 febbraio 2023, non va in onda. Mediaset è in lutto dopo la morte di Maurizio Costanzo. Cosa vedremo al posto del popolare people show condotto da Maria De Filippi? La programmazione dell’ammiraglia prevede la messa in onda di due serate speciali e indimenticabili inventate proprio da Maurizio Costanzo.

C’è Posta per te 2023 non va in onda: programma assente dopo la morte di Costanzo

C’è Posta per te 2023 oggi non va in onda. Dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, Mediaset ha modificato il palinsesto del fine settimana per onorare il grande giornalista, conduttore, scrittore, sceneggiatore ed esperto di televisione.

Cosa andrà in onda al posto del programma condotto da Maria De Filippi? Su Canale 5 vedremo un gradito omaggio a Costanzo con la messa in onda in primis di: “In ordine alfabetico”: con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire verrà riproposto: “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.

Quella di sabato sarà una serata omaggio per uno dei volti storici di Canale 5 che ha contribuito alla storia della televisione italiana e che ha tenuto milioni e milioni di telespettatori incollati davanti al teleschermo per seguire interviste ad hoc a politici, esperti di cronaca ed economia, ma anche personaggi famosi appartenenti al mondo del cinema, della tv e del gossip.

C’è Posta per te 2023: le ultime puntate

Quando andrà in onda la puntata di C’è Posta per te 2023 che era già stata registrata? Con molta probabilità il programma tornerà a tener compagnia al suo pubblico settimana prossima. Come vi avevamo già accennato nella nostra anteprima,con le anticipazioni su C’è Posta per te, Maria De Filippi qualche giorno fa, negli studi Elios, aveva già registrato diverse storie e sorprese. I protagonisti? Gerry Scotti, Marco Mengoni e alcuni attori del cast di Mare Fuori.