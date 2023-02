Tenetevi stretti. A C’è Porta per te 2023, nelle prossime puntate, arriveranno come ospiti: Gerry Scotti, il comandante Kubra e Ciro Ricci del cast di Mare Fuori e il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni. Siete pronti? Maria De Filippi si prepara a chiudere con il botto la stagione del programma di punta del sabato sera di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni che possiamo fornirvi grazie alle talpe di Amici News.

C’è Posta per te 2023: Gerry Scotti e Marco Mengoni

Maria De Filippi per le prossime puntate di C’è Posta per te 2023 punta su Gerry Scotti e Marco Mengoni. I due molto probabilmente saranno gli ospiti di una delle prossime puntata in onda al sabato sera su Canale 5. Non è ancora chiaro in quale puntata esattamente sia il conduttore che il cantante saranno presenti, ma visti gli abiti indossati dalla De Filippi durante la registrazione pare proprio che si tratterà della stessa puntata. Molto probabilmente, come spesso accade, uno dei due sarà inserito nella sorpresa di apertura del programma, la prima storia che viene raccontata, mentre l’altro, in quella di chiusura.

Ormai, infatti, siamo abituati ad una scaletta fissa per C’è Posta per te che prevede una sorpresa iniziale e una finale, e poi, nel mezzo, storie di matrimoni interrotti, storie di fidanzamenti saltati a causa della corna, ricongiungimenti familiari tra padri e figli, ma anche “nonnini” e “nonnine” in cerca del loro primo amore.

