Cosa è accaduto nella sesta puntata di C’è Posta per te 2022? Ecco tutte le storie raccontate in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi durante la puntata di sabato 19 febbraio 2022. Tanti gli ospiti. Nella prima storia sono stati protagonisti Pio e Amedeo con Salvatore Esposito. Nell’ultima, l’amatissimo Insigne. In trasmissione ha fatto il suo ritorno, per la terza volta, l’amato Stefano, l’arzillo vecchietto delle Eolie che pare continuare a cercare moglie. Come gli è andata?

C’è Posta per te 2022: Pio e Amedeo fanno recitare Maria De Filippi

Pio e Amedeo hanno fatto irruzione nello studio di C’è Posta per te 2022. La sesta puntata è iniziata insieme a loro. I due comici hanno portato parecchio scompiglio e dopo aver fatto intervenire Raoul Bova al telefono, hanno deciso di ripiegare su Salvatore Esposito visto che il primo non voleva sganciare otto mila euro. Cosa è accaduto? Davvero di tutto. A dover recitare è stata perfino Maria De Filippi. La conduttrice ha anche dovuto ripetere la stessa scena più volte, per la gioia dei telespettatori e degli utenti dei social che hanno subito creato diversi meme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

C’è Posta per te 2022: le altre storie della sesta puntata

Successivamente a tener banco è stata la storia di un matrimonio che non ha mai davvero potuto aver luogo. Il motivo? Ogni volta che ci si avvicinava alle nozze Leandro ha tradito Maria Paola. La donna lo ha perdonato e ripreso, ma non quest’ultima volta. Dopo aver spiegato a Maria De Filippi quanto abbia sofferto in passato, la ragazza, forte del suo dolore e decisa più che mai a mettere fine alla relazione definitivamente, ha deciso di abbandonare lo studio senza aprire la busta.

“Non ho mai ascoltato nessuno, ho sempre fatto quello che sentivo” Quale sarà la decisione di Maria Paola? #CePostaPerTe pic.twitter.com/9QOGxRrH59 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

L’altra storia che ha fatto commuovere e allo stesso tempo arrabbiare i telespettatori è sicuramente stata quella che ha visto protagoniste Giovanna e la figlia Roberta. Come mai? Molti hanno potuti indentificarsi nella mamma che, capendo di aver sbagliato, ha cercato in tutti i modi di riallacciare i rapporti con la figlia e di farle capire di averla sempre amata. Altri, invece, si sono indentificati con Roberta e hanno ri-vissuto insieme a lei il momento dell’abbandono e del rifiuto. Roberta ha raccontato il suo desiderio di coccole che non ha mai trovato una risposta positiva e la sua voglia di avere una madre affettuosa e che capisse quanto lei stesse facendo, da figlia, per poterla vedere felice.

“Ti prometto che sarò la vera mamma che cercavi” Roberta aprirà la busta? #CePostaPerTe pic.twitter.com/URjvwgYt0B — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

Il ritorno di Stefano a C’è Posta per te: ancora in cerca di una moglie?

Terza ospitata in trasmissione per Stefano. L’arzillo vecchietto, dalle idee molto decise, è tornato nello studio di Maria De Filippi per cercare nuovamente moglie. Come è andata questa volta? La conduttrice è riuscita ad aiutarlo a trovare una compagna a cui lasciare tutta la sua pensione?

Stefano vorrebbe sentire Angela e Michela, ogni tanto, per coltivare una bella amicizia… Cosa risponderanno le due signore? #CePostaPerTe pic.twitter.com/ccts8s2L47 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

Viste le cocenti delusioni precedenti Stefano ha deciso di chiedere in primis la possibilità di avere una amicizia, qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere, visto che abita da solo. Peccato però che vi sia stato qualche piccolo problema di comunicazione.

Signora Giovanna lei ha già il nostro cuore! ❤️ 😂 #CePostaPerTe pic.twitter.com/iAAK05jMJ4 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

L’arrivo di Insigne e la bellissima sorpresa

La sesta puntata di C’è Posta per te si è conclusa con la bellissima sorpresa che ha visto coinvolto Insigne. Un momento molto toccante e che ha fatto sfoderare i fazzoletti dopo le risate con Stefano.

Insigne ha cioè aiutato Carmen a ringraziare i suoi genitori, dopo tutto il dolore che hanno vissuto insieme e che ormai hanno superato. Carmen ha detto di voler esprimere loro tutto il suo affetto e l’amore che non è mai riuscita ad esprimere diversamente. Il calciatore ha detto di essere stato molto toccato dalla storia e dal fatto che i due signori siano riusciti a regalare una seconda vita a Carmen. Insigne ha sottolineato: “Mettere al mondo un bambino è una gioia immensa, ma regalare una seconda vita è una gioia ancora più grande“.