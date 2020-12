Tutto pronto per la ventiquattresima edizione di C’è posta per te, il popolare people show condotto da Maria De Filippi con grandissimo successo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e le novità dell’edizione 2021.

C’è posta per te 2021, quando inizia su Canale 5

Al via da sabato 9 gennaio 2021 la nuova edizione di C’è posta per te di Maria De Filippi trasmesso come sempre su Canale 5. Dopo 23 anni e altrettante edizioni di grande successo, Queen Mary è pronta ad emozionare ancora una volta il pubblico italiano con tante nuove storie che, nel corso di tutti questi anni, hanno reso il programma uno dei più amati dal pubblico.

Un successo strepitoso dovuto anche alla scelta attenta delle storie che hanno saputo nel corso di tutte questi edizioni emozionare, far riflettere, ma anche divertire. Non solo storie di amori perduti, ma anche storie di vita, di familiari divisi che si ritrovano dopo decenni. Spazio anche alle storie di persone che dopo aver fatto un grandissimo errore chiedono solo una seconda possibilità. Una seconda chance accolta con grande tatto dalla padrona di casa Maria De Filippi che nel ruolo di mediatrice è davvero ineccepibile.

Inutile nasconderlo: il successo di critica e pubblico è legato proprio alla presenza della conduttrice che si immedesima nelle storie, cerca di capire le vere ragioni che hanno causato in alcuni casi l’allentamento o la rottura di un rapporto, cercando così di mediare le parti. Non solo, Maria De Filippi è anche una straordinaria storyteller capace di incollare alla tv milioni di telespettatori ogni settimana.

C’è posta per te 2021: ospiti, cast e postini

La ventiquattresima edizione di C’è posta per te riparte con una nuovissima stagione e tantissimi ospiti, tra questi dovrebbe esserci il tanto amato Can Yaman, attore protagonista di Daydream. Le prossime celebrities saranno annunciate settimana dopo settimana.

Intanto possiamo dirvi quali saranno i postini a cui toccherà il compito di consegnare la mitica busta di C’è posta per te. Si tratta di:

Gianfranco Apicerni

Marcello Mordino

Chiara Carcano

Andrea Offredi

Postini che in sella alle biciclette gireranno in lungo e in largo l’Italia e l’estero.