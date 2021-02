Sarà una puntata scoppiettante quella di C’è Posta per te 2021 di sabato 13 febbraio 2021 in onda in prima serata, a partire dalle 21:20 circa, su Canale 5. Maria De Filippi calerà due assi nella manica. Come ospiti sono stati invitati: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Ecco tutte le news in merito al programma dell’ammiraglia Mediaset.

C’è Posta per te 2021: gli ospiti del 13 febbraio

Sportivi, attori anche di fama internazionale e grandi personaggi del mondo della musica italiana. Nelle ultime settimane a C’è Posta per te 2021 hanno sceso le fatidiche scale per fare bellissime sorprese a persone comuni numerosi personaggi famosi. Da Sabrina Ferilli a Irama, da Can Yaman a Riondini, passando per Niccolò Zaniolo e la madre.

Ecco perché tutti si stanno chiedendo quali saranno gli ospiti della puntata di sabato 13 febbraio 2021 di Maria De Filippi. La conduttrice del famoso people show di Canale 5, calerà altri due assi che teneva nascosti nella manica.

In una nuova puntata ricca di storie emozionanti, difficili vicende sentimentali da sbrogliare e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare faranno il loro ingresso in studio: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini.

L’istrionico e amato mattatore della tv si ritroverà così nuovamente in prima serata sull’ammiraglia Mediaset in attesa del ritorno con la nuove edizione delle sue trasmissioni. Spazio poi anche alla bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazionale Federica Pellegrini. Quest’ultima è ultimamente impegnata come giudice a Italia’s Got Talent, su Tv8 insieme a Mara Maionchi e altri personaggi famosi.

Le polemiche della scorsa puntata

Si attendono con ansia le storie che Maria De Filippi racconterà settimana prossima. Il pubblico social preferisce, alle sorprese, le liti fra parenti e amici, ma anche e soprattutto le storie di corna. A far divertire i telespettatori, invece, sono i nonnini in cerca di vecchi amori di gioventù.

Settimana scorsa, però, si sono sollevate numerose polemiche social a causa delle storie presentate. La figura della donna ne è uscita sminuita a causa di padri padrone, mariti violenti e figli incapaci di perdonare le madri che hanno lasciato per un giusto motivo il tetto coniugale e sono dovute trasferirsi lontano da tutto e tutti.