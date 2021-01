C’è posta per te 2021 è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 a fare compagnia agli italiani con un parterre di ospiti di primissimo livello. Un’edizione sicuramente differente dalle precedenti vista l’assenza di tantissimi ospiti internazionali assenti per motivi di restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus. Non mancheranno però “vip di casa nostra”: ecco per voi i primi nomi in esclusiva per i lettori di SuperGuida Tv!

C’è posta per te 2021 ospiti: da Can Yaman a Sabrina Ferilli

Ci siamo: da sabato 9 gennaio 2021 torna l’appuntamento con “C’è posta per te”, il people show campione d’ascolti di Canale 5. Con l’arrivo del nuovo anno, puntuale come sempre, Maria De Filippi è pronta ad intrattenere i telespettatori con tante nuove storie in cui sicuramente tanti di noi potranno immedesimarsi. Il format, oramai collaudato da tantissimi anni, per l’edizione numero 24 è pronto ad ospitare come sempre personaggi di spicco del panorama artistico italiano ed internazionale.

Primo e stra-annunciato ospite di questa edizione è Can Yaman. L’attore turco è oramai diventato un sex symbol internazionale grazie al successo di soap come “Daydream – Le ali del sogno”. Si tratta di un ritorno per l’attore visto che a gennaio 2020 era stato protagonista di una “sorpresa” mandando letteralmente in visibilio il pubblico del people show di Canale 5. Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti di questa 24esima edizione ci sarà anche il ritorno di una grandissima amica di Maria De Filippi: Sabrina Ferilli che quest’anno però sarà in compagnia della sua amata mamma Ida.

C’è posta per te 2021 ospite Paolo Bonolis e…

Tra gli ospiti annunciati di C’è posta per 2021 anche Gerry Scotti. Lo zio Gerry oramai è una presenza fissa del people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Lo scorso anno, infatti, ha partecipato con tutti i giudici di Tu si que vales, mentre quest’anno potrebbe anche essere il destinatario di una sorpresa. Chissà…

Atteso poi negli studi di Roma anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile in compagnia della moglie Jessica, mentre l’ospite bomba è Paolo Bonolis. Il conduttore di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro” è uno degli ospiti di punta di questa nuova edizione e sicuramente sarà “oggetto” di una sorpresa ad uno dei protagonisti del programma.

Ricordiamo che l’appuntamento con C’è Posta per te 2021 è da sabato 9 gennaio su Canale 5: qui potete trovare tutte le anticipazioni e novità sulla 24esima edizione.