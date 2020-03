Penultima puntata di C’è Posta per te 2020. Per gli ospiti di sabato 7 marzo 2020 pare proprio che Maria De Filippi non abbia badato a spese. In studio approderà un volto noto dell’ammiraglia Rai insieme a due suoi amici storici. Di chi stiamo parlando? E’ ovvio di: Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Altro ospite? Un calciatore molto noto di cui già vi avevamo parlato. Chi? Un certo Ibra. Vi dice qualcosa?

C’è Posta per te 2020: Maria De Filippi insieme a Carlo Conti

Fra Maria De Filippi e Carlo Conti non c’è alcuna rivalità, ma solo ed esclusivamente una grande e bella amicizia. Lo ha detto lei stessa nella conferenza stampa per il Serale di Amici 2020, non sarebbe voluta andare in onda contro Carlo Conti e non l’avrebbe mai e poi mai vista come sfida. Lo ha ripetuto in prima serata, in diretta, su Canale 5, sottolineando di voler molto bene all’amico e collega che l’ha fortemente voluta a Sanremo.

Ecco perché tutte le volte che può la regina del sabato sera lo ospita, più che volentieri all’interno dei suoi programmi. Sabato 7 marzo 2020, però, nello studio di C’è Posta per te, Conti non arriverà da solo. Per fare una bellissima sorpresa ad alcune fan, ma anche al grande pubblico dell’ammiraglia Mediaset che ha contribuito al successo della trasmissione, il conduttore de La Corrida approderà in studio insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Cosa succederà in puntata? Con quei tre tutto pare possibile. Certamente il pubblico potrà divertirsi e ridere a crepapelle.

Conti, Pieraccioni e Panariello sono reduci dal successo del loro spettacolo teatrale, uno spettacolo che oltre a suggellare la loro amicizia, ha fatto sì che riscuotessero, in giro per mezza Italia, tutto il calore del pubblico che li ama e li segue. Su Rai 1, oltretutto, una tappa dello show è andata in onda qualche settimana fa, proprio in prima serata.

Chi meglio di loro poteva raccogliere il testimone dopo Pio, Amedeo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Insomma si prospetta un’altra puntata ricca di colpi di scena e forti emozioni, un’altra puntata pronta ad abbattere ogni record.

Carlo Conti e Maria De Filippi: insieme anche ad Amici 2020?

Da qualche settimana si vocifera, però, della possibile presenza di Carlo Conti anche ad Amici 2020 o meglio nella fase Serale del talent di Canale 5. Non appena terminerà C’è Posta per te, ovvero a metà marzo, infatti, i ragazzi della scuola più spiata d’Italia torneranno ad andare in onda il sabato sera.

Per essere più chiari, dopo il 14 marzo 2020, il Serale di Amici 2020 andrà in onda di sabato e non si scontrerà più contro La Corrida di Carlo Conti in onda su Rai 1, bensì con Milly Carlucci. Per questo motivo, avendo, forse, il sabato sera libero, Conti, secondi i più, potrà andare ospite nella trasmissione di Canale 5.

Zlatan Ibrahimovic a C’è Posta per te 2020: il filone dei calciatori

Come vi avevamo già annunciato a C’è Posta per te 2020, sabato 7 marzo 2020, dopo Francesco Totti, Higuain e Ciro Immobile, arriverà anche Ibrahimovic.

Di quale sorpresa sarà protagonista il calciatore del Milan?