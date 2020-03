Tutti pronti, siete seduti? A C’è Posta per te 2020, fra gli ospiti delle ultime due puntate, arriverà l’amatissimo Zlatan Ibrahimovic. Ve lo sveliamo in anteprima esclusiva. Seguendo la scia dei calciatori, personaggi molto amati dal pubblico di Canale 5, ma soprattutto molto richiesti dai vari telespettatori che hanno scritto al programma, Maria De Filippi ha chiamato alla sua corte, dopo: Francesco Totti, Ciro Immobile ed Higuain, anche il calciatore del Milan.

Zlatan Ibrahimovic a C’è Posta per te: una rosa di calciatori

Non è che Maria De Filippi vuole mettere su una sua squadra di calcio? La conduttrice sta cercando di ampliare il suo business? Certo che no. Più che altro da brava padrona di casa, attenta ai desideri del suo pubblico, pronta ad esaudire le richieste di chi le ha scritto lettere accorate per fare bellissime sorprese ad amici, parenti ed amati, ha tentato di far di tutto per far fronte alle centinaia e centinaia di richieste giunte in redazione.

I giocatori di calcio, si sa, sono il sogno proibito di molti. I tifosi delle varie squadre di calcio li sognano. Generazioni e generazioni di ragazzi di tutte le età desiderano infatti di poterli incontrare ed abbracciare. Il motivo? Ebbene i calciatori, oltre ad essere simbolo di fama e potere, sono anche sinonimo di forza e determinazione.

Per questo motivo nell’arco di questa edizione di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha invitato: Francesco Totti, molto amato anche dal pubblico femminile, Ciro Immobile e Higuain. Chi poteva mancare? Ebbene a chiudere la rosa di chi è approdato in studio per una bellissima sorpresa, potrebbero mancare molti attaccanti di fama nazionale ed internazionali. Certo è che, dopo il suo ritorno in Italia, per giocare nel Milan, anche se si era proposto anche per il Bologna, il desideratissimo Zlatan Ibrahimovic è diventato una occasione ghiotta per la De Filippi di dare una risposta a chi lo acclamava da tempo.

Inutile dire che la sorpresa che lo vedrà protagonista sarà bellissima come sempre.

C’è Posta per te: ancora due puntate

Le registrazioni di C’è Posta per te sono terminate il 19 febbraio scorso. Le puntate dello show, che ha battuto ogni record, invece, termineranno di andare in onda fra altre due settimane. Ebbene sì, mancano solo la puntata del 7 marzo e quella del 14.

A metà mese dunque si chiuderà l’edizione della trasmissione che ha dimostrato di riuscire a tener incollato il grande pubblico senza sentire il segno del tempo.

Subito dopo, come vi avevamo già annunciato, al sabato, arriveranno i talenti della scuola di Amici 2020 per le nuove puntate del Serale.

Non vi saranno quindi, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, puntate speciali e riassuntive.