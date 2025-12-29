Alfonso Signorini ha scelto di autosospendersi da Mediaset, una decisione arrivata nel pieno della bufera mediatica scatenata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel format YouTube Falsissimo, dove si parla di un presunto “sistema” per favorire l’ingresso di concorrenti nel Grande Fratello.

A comunicare ufficialmente la scelta sono stati i legali del conduttore, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto la sua difesa in sede civile e penale. In una nota spiegano che Signorini si ritiene vittima di «gravi e continuate condotte criminose» e che la decisione di fermarsi è già stata notificata all’azienda.

«È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria», scrivono i legali, parlando di un’azione «orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini».

L’autosospensione, spiegano ancora, nasce dall’esigenza di «fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media».

Nel documento viene inoltre ribadito il profilo professionale del conduttore, definito «un professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione un’intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo». Proprio per questo, concludono i legali, Signorini «si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset», così da potersi concentrare esclusivamente sulla tutela della propria immagine e sulla difesa nelle sedi opportune.

Caso Alfonso Signorini, arriva il comunicato di Mediaset

Con una presa di posizione netta, Mediaset è intervenuta ufficialmente sulla vicenda che ha portato Alfonso Signorini a sospendere in via cautelativa il proprio impegno editoriale. In una nota, il gruppo chiarisce che «agirà con determinazione in tutte le sedi, sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati», per contrastare «la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose», ribadendo la necessità di tutelare persone, fatti e interessi aziendali.

Mediaset sottolinea inoltre il proprio ruolo istituzionale: «In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, ha il dovere di tutelare l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico». Allo stesso tempo, però, l’azienda ricorda che chi lavora al suo interno è tenuto a rispettare «chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza», così come stabilito dal Codice Etico, applicato – viene precisato – «senza eccezioni». Su questo fronte, fanno sapere, «sono in corso tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie per garantirne il rispetto».

Il gruppo ha quindi fatto sapere di accogliere la scelta di Signorini di fermarsi temporaneamente, definendola funzionale «all’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto».

L’origine di tutto risale alla puntata del 15 novembre di Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo – parte 1, in cui Fabrizio Corona ha mosso accuse pesanti al conduttore del Grande Fratello, sostenendo l’esistenza di avances e mostrando chat e immagini dal contenuto sessualmente esplicito.

La replica di Signorini è stata immediata: tramite il suo legale, l’avvocato Andrea Righi, è stata depositata una querela che ha portato all’apertura di un’indagine da parte del pm Alessandro Gobbis e dell’aggiunto Letizia Mannella. L’inchiesta ha già avuto sviluppi rilevanti, con perquisizioni a Milano nell’abitazione di Corona e nella sede della Velvet Cut srl, società che produce Falsissimo, e il sequestro di materiale ritenuto utile alle indagini. Corona risulta indagato per diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito.

Nel frattempo, sul piano giudiziario, è arrivata anche la querela di Antonio Medugno contro Signorini, mentre un’ulteriore iniziativa legale potrebbe essere promossa da Gianluca Costantino, altro ex concorrente del Grande Fratello, che sostiene di aver subito attenzioni indebite dopo l’edizione del 2022.