Spopolano sul web i video delle coreografie realizzate da Carlos Diaz Gandia, coreografo di fama internazionale che ha realizzato le coreografie per le esibizioni di Gaia in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Chiamo io chiami tu”. Ma chi è Carlos Diaz Gandia? Ecco cosa sappiamo su di lui.

Carlos Diaz Gandia: da “Chiamo io chiami tu” di Gaia a “Tuta Gold” di Mahmood – Video

A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo 2025 sui vari social network sono apparsi i video, diventati immediatamente virali, di Carlos Diaz Gandia coreografo di fama internazionale che ha realizzato le coreografie per le esibizioni sanremesi di Gaia.

Al centro dell’attenzione del popolo social c’è un video in particolare: quello mentre Carlos Diaz Gandia guidava l’artista nella preparazione della performance da realizzare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. A colpire gli utenti del web è stato il modo in cui Diaz dava il tempo alla cantante, battendo le mani e riproducendo parole del tipo: “shop, shap, taka tà, tiki tà, boom”.

questo video del coreografo di gaia (che poi è anche quello di mahmood) dandomi la carica giusta per affrontare le giornate di merda pic.twitter.com/xFUyIvhd0e — camreline (@camreline) February 19, 2025

Chi è Carlos Diaz Gandia?

Quello di Carlos Diaz Gandia non è un nome sconosciuto nel mondo della danza e soprattutto tra le star di casa nostra e non solo. Il coreografo, che vanta workshop in Italia, Spagna, Svezia, Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda, è anche l’autore del balletto diventato anch’esso virale realizzato per il brano “Tuta Gold”, portato al successo durante il Festival di Sanremo 2024 dal cantante Mahmood. Carlos Diaz Gandia è fondatore e CEO dell’Home Dance Studio di Valencia, si tratta di un importante centro per la formazione e la diffusione della cultura hip-hop e della danza urbana.

Nonostante la sua giovane carriera, Diaz ha già ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali di grande rilievo per il suo lavoro, diventando in pochissimo tempo uno dei coreografi più affermati e richiesti soprattutto tra le grandi star della musica. Carlos vanta nel suo curriculum collaborazioni con artisti internazionali e italiani del calibro di Will Smith, Lola Indigo, Nathy Peluso e Tony Effe. Proprio per Tony Effe, Diaz ha ideato i passi per la coreografia del brano Sesso e Samba, hit estiva del rapper romano che ha realizzato proprio insieme a Gaia.