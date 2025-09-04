Renzo Arbore torna su Rai3 con una puntata speciale di “Cari amici vicini e lontani“, la riedizione del celebre programma del 1984. Nella puntata di stasera, giovedì 4 settembre 2025, un omaggio al genio e al talento di Alberto Sordi e Pippo Baudo.

Stasera, giovedì 4 settembre 2025, in seconda serata su Rai3 appuntamento speciale con “Cari amici vicini e lontani“, il programma cult ideato e condotto da Renzo Arbore. Il celebre programma del 1984 è tornato in onda in occasione del 60° anniversario della radio italiana. Una grande “festa aziendale” animata dalla presenza in studio di tutte le voci del passato e del presente di Radio Rai tra filmati inediti e interviste ai grandi del giornalismo e dello spettacolo, la radio diventa un “oggetto di storia. La puntata di questa sera è davvero speciale, visto che Renzo Arbore celebra il talento e il genio di due “mostri” dello spettacolo italiano. Si tratta di Alberto Sordi e Pippo Baudo, scomparso recentemente all’età di 89 anni.

La puntata di stasera si apre con Alberto Sordi che rievoca i suoi esordi radiofonici con personaggi come “Mario Pio” e canta “Nonnetta”, ironizzando sull’età del pubblico. Arbore chiama Angelo Brigada, storico direttore d’orchestra, a dirigere la Rai. Spazio poi al grandissimo Pippo Baudo, il “re” della televisione italiana e del Festival di Sanremo. Per l’occasione viene riproposta la sua ospita a “Cari Amici” con il lancio di Arbore che ne ricorda l’amicizia. Non solo Arbore invita Baudo a cantare “Cento di questi giorni”, una canzone augurale trasmessa quotidianamente negli anni ‘50, dedicata a chi compiva gli anni quel giorno e che entrambi avevano nei loro ricordi di ragazzi di provincia.

Non solo, nella puntata speciale di stasera di “Cari amici vicini e lontani” di Renzo Arbore spazio anche al ricordo di Walter Chiari. Lello Bersani, invece, Vittorio Veltroni e la rubrica “Ciak”, affiancato da Elsa Martinelli e Galeazzo Benti. Arbore presenta poi Mike Bongiorno, che racconta gli inizi nella radio americana e il successo di “Motivo in maschera”. Gran finale poi con un omaggio a Napoli: Isabella Biagini imita Sophia Loren e “I Senza Vergogna” cantano un medley partenopeo.

Durante la puntata si parla anche di informazione con un approfondimento sul terremoto dell’Irpinia del 1980. Si riascoltano gli appelli radiofonici dei sopravvissuti e si ricorda l’impegno della Rai nel coordinare i soccorsi. Il padrone di casa ne discute con Gianni Bisiach, Giuseppe Zamberletti e Carlo Tognoli. In chiusura, come da tradizione, le gemelle Nete e “I Senza vergogna” cantano “Un bacio a mezzanotte”.

L’appuntamento con “Cari amici vicini e lontani” è in seconda serata su Rai3 e in streaming – on demand sulla piattaforma Raiplay.