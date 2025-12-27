Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori

Quali artisti si esibiranno al Concerto di Capodanno di fine 2025 al Circo Massimo di Roma? Nella capitale ci sarà infatti spazio per la musica che inaugurerà il 2026. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti e i conduttori della serata.

Capodanno 2025 al Circo Massimo: chi sono i cantanti

Si avvicina la notte di San Silvestro e molti cantanti saranno i protagonisti in diverse città italiane. Oltre a ‘L’anno che verrà‘, in onda su Rai1 condotto da Marco Liorni, e da ‘Capodanno in musica‘, su Canale 5 guidato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ci sarà il Concerto di Capodanno di Roma. L’evento, totalmente gratuito, si svolgerà la notte del 31 dicembre 2025 al Circo Massimo, a partire dalle 21.

Ma chi saranno gli ospiti della serata? Da Roma ci saranno i set live della neo-mamma Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Ad accompagnare gli spettatori verso il nuovo anno non mancherà la musica targata Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, con le note del dj set di JJ Carrozzo fino allo speciale show di Don Cash.

A presentare la serata ci saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

Le parole del sindaco di Roma

Come spiegato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa del Capodanno di Roma 2025-2026:

“Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare”.

Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, ha aggiunto:

“Per il quarto anno consecutivo garantiremo un grande concertone, gratuito, per tutta la città al Circo Massimo. Sono felice che ci saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre artisti che da soli riempiono a pagamento palazzetti e arene in tutte le città d’Italia”.

Il concerto di Capodanno di Roma 2026 è prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di RDS 100% GRANDI SUCCESSI.