Can Yaman, l’attore turco che da ben quattro anni è il personaggio tv più amato dalle telespettatrici italiane torna con una nuova serie su Canale 5: “Mr Wrong“, in italiano “L’uomo sbagliato”, in onda per 42 puntate dal 31 maggio 2021 alle 14.45. In questa nuova serie Yaman torna a lavorare accanto all’attrice Özge Gürel, già in coppia nella serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, che tanto fece sognare le telespettatrici italiane e non solo.

Can Yaman è Mr Wrong su Canale 5: la trama

In “Mr Wrong”, Yaman è uno scapolo impenitente, mentre Özge Gürel è una ragazza che ha perso il lavoro e che è stata appena lasciata dal fidanzato. I due vanno a vivere sullo stesso pianerottolo, un attico con piscina. Lui decide di insegnare a lei i trucchi per conquistare l’uomo perfetto a costo che lei lo accompagni al matrimonio della sorella fingendo di essere la sua fidanzata.

Le fiction e le apparizioni in tv di Can Yaman

In Italia Can Yaman ha trovato il successo, protagonista dello spot di Pasta De Cecco accanto all’attrice italiana Claudia Gerini e diretto dal regista turco Ferzan Ozpetek, l’attore turco è apparso nella serie “Che Dio ci aiuti 6”, grande successo di Rai 1. Ospite in tante trasmissioni da Live non è la d’Urso, a C’è posta per te passando per Verissimo.

Can Yaman: il nuovo Sandokan

Tra uno spot pubblicitario, una fiction e un’ospitata, l’attore ha avuto il tempo di girare le scene sul set del nuovo “Sandokan”, accanto all’attore Luca Argentero.

Un personaggio immaginario quello di Sandokan, protagonista di numerosi romanzi d’avventura del ciclo dei pirati della Malesia creato dal celebre scrittore veronese di romanzi d’avventura Emilio Salgari, adattati successivamente in film, miniserie televisive, serie animate, film per la tv e fumetti. Un ruolo interpretato già da altri attori di successo: Luigi Pavese (1941), Steve Reeves (1963-1964), Ray Danton (1964), Ivan Rassimov (1970), Gigi Proietti (1974) e Kabir Bedi (1974-1977, 1996-1998).

Can Yaman Instagram

Di recente l’attore turco aveva abbandonato i social per poi ritornare sui propri passi. Sul suo profilo nulla è cambiato: ci sono le stesse foto che c’erano prima che lo mettesse in stand by. Quando è successo, circa 20 giorni fa, in tanti avevano ipotizzato che la sua scomparsa social fosse dovuta a un attacco hacker o ai commenti spiacevoli degli hater, che non hanno mai smesso di attaccare la sua relazione con Diletta Leotta, facendosi ancora più agguerriti dopo i rumor (smentiti) di una rottura tra i due e dell’annullamento delle nozze.

La storia d’amore con Diletta Leotta

In Italia Yaman ha anche trovato l’amore, da qualche mese l’attore turco è fidanzato con la bellissima Diletta Leotta conduttrice su DAZN.

La storia molto chiacchierata anche per via dei tanti paparazzi che seguono la coppia ovunque e che spesso sono stati oggetto di critiche da parte della Leotta.