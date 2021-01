Diletta Leotta e Can Yaman si sono innamorati? Nelle ultime ore è letteralmente scoppiato il gossip di un possibile flirt fra la giornalista sportiva e l’attore turco di Daydreamer.

Diletta Leotta e Can Yaman: è nato un nuovo amore?

Il nuovo anno è da poco cominciato ed ecco scoppiare il primo gossip: Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero innamorati pazzi. A rivelarlo a sorpresa è stata Anna Pettinelli, la conduttrice radiofonico e prof di canto di Amici di Maria De Filippi. “La notizia arriva da una fonte certa ma preferisco non rivelarla” – ha detto la storica voce di RDS dando il via ad una serie di post e rivelazioni su quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una nuova coppia.

Una cosa è certa: la Leotta e l’attore sex symbol si sono ritrovati nello stesso hotel come confermano le Instagram Stories pubblicate dal volto di Dazn che ha postato una serie di foto in cui si vedevano file di fan accorse per riuscire a vedere da vicino il bel tenebroso attore di Daydreamer. In tanti però hanno cominciato a domandarsi: come mai la Leotta si trovava nello stesso hotel di Yaman? E soprattutto chi le ha regalato quel mazzo di fiori che la giornalista ha condiviso su Instagram?

A fomentare il gossip anche delle indiscrezioni trapelate su una serie di baci passionali che i due si sarebbero scambiati e di cui al momento però non c’è alcuna prova evidente. Ricordiamo che la Leotta è single dopo una lunga storia d’amore con Daniele Scardina, mentre Can Yaman ospite di Verissimo non solo aveva confermato di essere single, ma anche di essere pronto ad amare. “Non mi dispiacerebbe avere una relazone. Amare per me è importante” ha dichiarato l’attore sex symbol che potrebbe davvero aver trovato l’amore in Italia. Sarà davvero così?

Diletta Leotta e Can Yaman, la foto sul settimanale Chi

Intanto mentre il gossip su Diletta Leotta e Can Yaman impazza da ore, è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini a pubblicare su Instagram una foto che ritrae la coppia insieme in atteggiamenti davvero complici.

Ad accompagnare la copertina del nuovo settimanale anche un lungo post: “i due sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. La giornalista, che ha chiuso definitivamente la storia con Scardina, ha raggiunto nella capitale l’attore in città per uno spot pubblicitario diretto da Ozpetek per firmare il contratto per una nuova serie su Sandokan. I due si sono lasciati domenica mattina perché Can è tornato in Turchia e Diletta è andata all’Olimpico per la partita tra Roma e Inter”.

Non resta che attendere conferma o smentita dai diretti interessati. Una cosa è certa: insieme formano una coppia davvero pazzesca!