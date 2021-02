Grosse novità per Che Dio ci aiuti 6. Gli attori del cast dell’amatissima fiction di Rai 1, in onda tutti i giovedì sera, sono ancora sul set. Sì, avete capito bene, nonostante stia già andando in onda la serie con protagonista Suor Angela è ancora in fase di lavorazione. Abbiamo così scoperto che proprio in questi giorni è approdato sul luogo dove si stanno girando gli ultimi episodi anche Can Yaman, l’affascinante attore turco di Daydreamer. Cosa accadrà?

Che Dio ci Aiuti 6: un barman per Azzurra che non si farà più suora?

Diversamente da quanto annunciato da numerosi siti, non è nella puntata in onda il 18 febbraio 2021 che vedremo Can Yaman guest star della fiction Rai Che Dio ci aiuti 6. L’attore turco, impegnato nella preparazione di Sandokan insieme a Luca Argentero, in questi giorni è approdato sul set per girare l’episodio che lo vedrà far ingresso nel convento degli Angeli. L’episodio con l’attore turco protagonista di Daydreamer andrà invece in onda durante la puntata finale.

Per giorni si sono rincorse numerose indiscrezioni sulla sua presenza sul set il 17 e il 18 febbraio. Poi sono giunte un paio di Stories a conferma. Stories postate su Instagram dal bel turco e dall’account ufficiale della fiction Rai. Si è pensato dunque alla messa in onda della puntata il primo giorno utile, quindi, il 18 febbraio. Successivamente sono giunte ulteriori informazioni sulla lavorazione della serie e sulla reale probabilità che l’incursione sul set andrà in onda verso la fine della serie.

Che ruolo avrà Can Yaman nella fiction? Si farò prete? Impossibile pensare a lui come ad una suora. Il comporto medico, invece, fra Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon pare ben rappresentato. Sarà un avvocato? Yaman sarà un collega di Nico, il personaggio interpretato da Saurino? Pare proprio di no.

Can Yaman sarò piuttosto il nuovo barman del collegio e Azzurra non rimarrà indifferente al suo fascino. Che succederà dunque? La ragazza, che si è a lungo impegnata nel suo cammino da novizia per poter diventare suora, lascerà il velo per tornare a vestire i suoi abiti firmati? I dubbi per Azzurra si faranno sempre più forti.

Quante puntate mancano alla fine della fiction Rai?

Quante puntate mancano alla fine di Che Dio ci aiuti 6? Giovedì 18 febbraio 2021 è prevista la messa in onda dei due episodi dell’ottava puntata. Giovedì 25 febbraio, invece, vi sarà la nona puntata e dunque altri due appassionati episodi.

La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi salterà il suo regolare appuntamento con il pubblico di Rai 1 giovedì 4 marzo. Come mai? In quell’epoca a tener compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Rai ci penserà il Festival di Sanremo

La puntata finale, ovvero la decima, andrò in onda dunque giovedì 11 marzo 2021.