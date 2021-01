È un momento di grande affermazione per Can Yaman. L’attore turco amatissimo dal pubblico italiano, reso celebre grazie al successo di Daydreamer, ad oggi sta esplorando diverse opportunità di lavoro. All’orizzonte si profila un 2021 molto impegnato e su tanti fronti. Eccovi un’altra indiscrezione che fa gola ai fan di Can Yaman. L’attore si appresta a girare ben quattro spot pubblicitari diretti da Ferzan Ozpetek. Il regista turco che oramai è trapiantato qui in Italia, fautore de Le Fati Ignoranti e La Dea Fortuna (tanto per citare un paio dei suoi film più celebri), dirigerà il bel Yaman in uno spot per la Pasta De Cecco.

Una pubblicità per Can Yaman

Nei scorsi giorni, attraverso alcuni video pubblicati sui social, l’attore aveva già annunciato che presto sarebbe tornato in Italia. E nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe preso parte a un progetto del genere. Se le informazioni trapelate dall’Ansa risaltassero vere, presto o tardi, Can Yaman diventerà il nuovo volto del pastificio abruzzese.

Quattro, appunto, gli spot che verranno girati ma alcuni di questi subiranno diversi tagli. Due dovrebbero andare solo in tv, altri invece utilizzati per una capillare diffusione sui social network. Questo perché la De Cecco, proprio durante le prime fasi del lockdown, ha visto crescere sensibilmente il suo pubblico di acquirenti, decidendo così di investire in una campagna tv che esplora anche e soprattutto il mondo dei social. Le sorprese però non sono finite qui.

E poi c’è Sandokan

Oltre a Can Yaman, il bel turco dividerò lo schermo anche con Claudia Gerini. L’amata attrice italiana dovrebbe essere la co-protagonista degli spot. E secondo alcuni spoiler, il primo dei quattro spot, dovrebbe essere girato in un ristorante. Una decisione per lanciare un chiaro messaggio di vicinanza a tutte quelle attività in crisi perché colpite dalle attuali misure restrittive. E per l’attore turco le sorprese non sono certo finite qui.

È di dominio pubblico, infatti, la notizia che lo vedrà come neo-Sandokan nella serie dedicata alla famigerata Tigre della Malesia. La serie tv, prevista per la prossima estate e suddivida in 8 puntata da un’ora ciascuna, iconezzerà definitivamente il fascino e la bellezza di Can Yaman. Con lui sul set ci sarà anche Luca Argentero.