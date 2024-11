Sale l’attesa per il rilascio del remake di Sandokan, previsto con un cast d’eccezione, che vede Can Yaman scelto nel ruolo di grande protagonista. Nel mezzo delle riprese della rivisitata saga, l’attore turco, noto in Italia per le fiction registrate al servizio della TV di Mediaset, si prepara al debutto in Rai, a grande sorpresa per i fan.

Il ritorno di Sandokan é dal cast d’eccezione

Riportare Sandokan sugli schermi televisivi può dirsi una scelta di coraggio. La serie evento internazionale in arrivo, prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in partnership con Rai Fiction, e attesa per il 2025 in onda sulle reti TV e streaming Rai, è il nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari: “Sandokan“.

Nella storia colossal, il ruolo principale spetta ora a Can Yaman, già protagonista di Fiction Mediaset di successo come Daydreamer e Viola come il mare. Il cast del remake, in effetti, é decisamente internazionale, con la partecipazione di attori dalle varie nazionalità: l’esordiente Alanah Bloor é attrice nel ruolo di Marianna; Ed Westwick (già in Gossip Girl, I figli degli uomini) nel ruolo dell’antagonista Lord Brooke; l’orgoglio made in Italy Alessandro Preziosi (I Medici, Black Out, La vita bugiarda degli adulti) é attore ingaggiato come Yanez de Gomera. Ai ruoli preannunciati, per l’atteso remake si aggiungono John Hannah (The last of us, Quattro Matrimoni e un funerale, Sliding Doors, La Mummia), Madeleine Price, Gilberto Gliozzi (Loro, I delitti del Barlume), Mark Grosy (Zero Zero Zero) e Samuele Segreto (Stranizza d’amuri, L’Ora).

Il remake di Sandokan é previsto in onda in chiaro TV su Rai 1 e in streaming sul portale web Raiplay e verrà, inoltre, distribuito su scala global in tutto il mondo. “Sandokan” si compone di 8 episodi da 50 minuti, per delle quattro prime serate in chiaro nel piccolo schermo e online. La serie TV e streaming é, inoltre, attesa alla presentazione in anteprima assoluta a Venezia: il primo grande appuntamento per gli appassionati di Sandokan é, quindi, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica 2025!

Can Yaman é grande protagonista, nel remake di Sandokan

A interpretare il ruolo protagonista principale di Sandokan, ricordato nell’immaginario collettivo degli appassionati anche come “La Tigre della Malesia”, com’é ormai noto é Can Yaman. E a svelare il motivo alla base dell’ingaggio del divo turco, molto amato in Italia, é intanto Jan Maria Michelini.

“Beh solo lui poteva fare Sandokan -fa sapere il regista, in anteprima del remake-. Sarà sia un supereroe dotato di bellezza e forza fisica, sia un personaggio scanzonato con un lato sentimentale”. E che dire della spalla italiana di Sandokan? “L’unica richiesta della produzione é stata di avere almeno un attore italiano –conclude l’intervistato, tra le pagine della preview di TV Sorrisi & Canzoni- e ho pensato ad Alessandro Preziosi”.