Can Yaman, in un’intervista al festival del cinema di Venezia, difende Francesca Chillemi e dice alle sue fan: “Smettete di aggredire ogni donna che mi è vicino”. Il Bellissimo attore turco, è uno degli uomini più amati del nostro Paese. Yaman, ha fatto innamorare milioni di fans che hanno sviluppato nel tempo una sorta di iper-protezione nei suoi confronti, tanto che nessuna donna che gli sia accanto pare “degna” di lui. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo assieme.

Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia: “Dovete voler bene a Francesca”

In questo periodo, Can Yaman si trova alla Mostra del Cinema di Venezia assieme all’attrice Francesca Chillemi, con cui ha girato la fiction “Viola come il Mare” che vedremo a fine settembre in tv. Nel corso dell’intervista a DopoCinema, Can Yaman si è soffermato a parlare del suo rapporto con la bellissima attrice siciliana e poi ha lanciato una frecciatina alle sue fan dicendo:

“Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi sta vicino”.

Francesca Chillemi e Can Yaman, come abbiamo già detto, sono i protagonisti della fiction Mediaset “Viola come il mare” che vedremo il 30 settembre su canale 5. Il loro arrivo al Lido ha scatenato sia i fotografi che le fan che hanno acclamato i due attori da veri divi. C’è chi gli ha urlato di darsi un Bacio, e chi invece di “Fare l’amore”. Can ha liquidato la cosa con la battuta: “Si l’anno prossimo”.

Questo perché nell’immaginario collettivo i due che sono solo compagni di lavoro che si sono trovati a recitare nello stesso set, e non sono certo innamorati. Ma le fan vorrebbero che il loro rapporto fosse d’amore e non professionale come è in realtà, dal momento che la Chillemi è fidanzata da tempo con Stefano Rosso.

Le parole di Can Yaman in difesa di Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati inviati a prendere parte all’Italian Filming Movie Awards, premiazione che si tiene a Venezia nel corso del Festival del Cinema. Durante L’intervista al DopoCinema all’Hotel Des Bains organizzato da Cosmopolitan Can Yaman si è tolto qualche sassolino dalla scarpa:

“Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca (Chillemi, ndr). Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”, ha concluso.

E con questo passo e chiudo. Bravo Can Da poche parole a buon intenditore 👏👏👏❤️❤️❤️#CanYaman pic.twitter.com/xgqrnmDwCK — Teresa Scotto di Frega 🇮🇹🌟❤️ (@FregaTeresa) September 5, 2022

Il rapporto di Can Yaman e Francesca Chillemi durante le riprese di Viola come il Mare

I due durante l’intervista si sono anche punzecchiati e a prendere la parola è stata anche la Chillemi che ha precisato:

“Noi scherziamo, non è che litighiamo, così è il nostro rapporto. Lo chiarisco perché sembra un battibecco, ci vogliamo bene”. L’attrice ha poi rivelato che lavorare con Can è stato un pò difficile per via della lingua anche se: “Dal punto di vista umano siamo contenti”.

“Francesca mi ha aiutato tanto, soprattutto con la lingua” ha poi concluso l’attore turco.

Insomma, non si riesce a capire bene perché molte fan dell’attore siano talmente possessive e gelose da vedere in ogni donna che sta accanto all’affascinante Can una “potenziale rivale”. Va bene che si possa avere “una cotta per l’attore” ma ostacolare, insultare, infangare ogni presenza femminile che sia vicino al bel Can è un tantino eccessivo. Del resto un divo, un attore si può solo che ammirarlo e guardarlo da lontano, perché stare con lui è un sogno impossibile e irrealizzabile. I veri fan dovrebbero invece gioire ed essere contenti per i successi lavorativi e personali del personaggio amato.