Daydreamer con Can Yaman cambia ancora una volta programmazione. E’ notizia di queste ore che Canale 5 ha deciso di rivoluzionare il palinsesto della domenica: la soap turca campione di ascolti non andrà più in onda contro la Domenica In di Mara Venier. Una scelta forse legata agli ascolti del primo scontro di domenica, ma cerchiamo di capirci di più.

Daydreamer, le nuove puntate non più in onda di domenica

Can Yaman e Daydreamer cambiano nuovamente collocazione televisiva. Canale 5 ha deciso che da domenica 20 settembre la seguitissima soap turca non andrà più in onda di domenica evitando così lo scontro con la Domenica In di Mara Venier. Una decisione forse legata proprio ai dati Auditel del primo scontro di domenica 13 settembre che ha visto la Zia Mara trionfare battendo il sex symbol turco.

Anche se gli ascolti della prima puntata di Domenica In sono stati in calo rispetto allo scorso anno, la storia d’amore tra Can e Sanem ha incollato alla tv soli 1.760.000 spettatori e uno share del 12,9%.

Dati inavvicinabili a quelli della Venier che nella prima parte di Domenica In ha coinvolto 2.247.000 di spettatori (14.58%), mentre nella second 1.940.000 di spettatori (13.75%). Un ottimo risultato per la serie turca, ma comprensibile la scelta di Mediaset di preservare la soap tra i programmi più seguiti ed amati del momento in Italia.

Daydreamer, anticipazioni: confermato appuntamento di sabato 19 settembre

Salta l’appuntamento della domenica, ma non quello di sabato: Daydreamer, infatti, è confermato nel palinsesto di sabato 19 settembre alle ore 14.10 subito dopo Beautiful. Stranamente però la soap è assente nella settimana successiva e si palesa la possibilità di un ulteriore cambio programmazione.

Tantissimi fan, infatti, hanno richiesto a Mediaset di collocare la soap dal lunedì al venerdì dalle ore 16.20 in quella fascia oraria che è sempre stata occupata da “Il segreto”. La soap opera spagnola sta perdendo sempre più consensi e appeal nel pubblico e da tempo è sconfitta da “Il paradiso delle Signore” di Rai1.

Sembrerebbe quindi possibile un cambio di rotta per il pomeriggio di Canale 5. Del resto puntare su Can Yaman e il suo innegabile fascino sarebbe una buona carta anche per trainare il pubblico verso Pomeriggio Cinque, il talk show condotto da Barbara D’Urso.

Non resta che attendere le decisioni finali di Mediaset sul futuro di Daydreamer! I fan sono in trepidante attesa!