Chi ha vinto fra Mara Venier e Can Yaman di Daydreamer – Le Ali del sogno? Scopriamo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 13 settembre 2020, data che ha segnato il ritorno in tv della zia Mara con una nuovissima edizione del popolare salotto campione di ascolti di Raiuno. Quest’anno Mediaset ha pensato bene di piazzare contro la regina della domenica le soap: “Beautiful“, “Una vita“, “Il segreto” e la seguitissima “Daydreamer – Le Ali del sogno“. Evitato anche quest’anno lo scontro tra Mara Venier e Barbara D’Urso visto che la nuova edizione di Domenica Live parte dalle ore 17.20.

Ascolti tv pomeriggio: Domenica In vs Una vita, Il segreto e Daydreamer. Auditel del 13 settembre 2020

Primo scontro fra Domenica In e le soap campioni di ascolti di Canale 5. Quest’anno la zia Mara si è trovata a scontrarsi con quattro “avversari” degni di nota. Si tratta di “Beautiful“, “Una vita” e “Il segreto” e dalle 16.30 con Can Yaman e la soap turca “Daydream – Le ali del sogno“.

Un confronto non facile per la conduttrice Rai1 che iniziato la nuova edizione con una speciale dedica a Corrado Mantoni, il primo conduttore di Domenica In. Poi la Venier, visibilmente emozionata, ha dato il via alla sua terza stagione invitando in studio le sue amiche Loretta Goggi e Romina Power.

Due veri e propri assi nella manica per la Venier che durante la puntata ha regalato ancora una volta un pomeriggio all’insegna della spensieratezza, ma anche della riflessione. Tra gli altri ospiti anche Claudio Amendola, tornato in onda con la nuova stagione di “Nero a metà”, Anna Tatangelo che ha raccontato la sua trasformazione con “Guapo” e in collegamento Mika. Non è mancato poi il momento comico con Marco Marzocca, mentre per il momento attualità c’è stato il Professor Francesco Le Foche.

Intanto Canale 5 controbatteva al parterre di ospiti illustri della zia Mara con gli intrighi e gli amori di “Beautiful” e poco dopo con i protagonisti di “Una vita”, “Il Segreto” e la storia d’amore tra Sanem e Can di “Daydreamer”.

Ascolti tv Domenica In: i dati del debutto del 2019

Come ha debuttato la Domenica In di Mara Venier nel 2019? Il 15 settembre dello scorso anno la prima puntata ha registrato ottimi risultati sia nella prima che nella seconda parte. Senza la concorrenza di Barbara d’Urso e della sua Domenica Live, la Zia Mara ha fatto registrato nel 2019 per la prima parte una media di 2.701.000 spettatori e uno share del 16.2% di audience.

La seconda parte, invece, ha fatto registrare una media di 2.303.000 spettatori pari al 14.6% di share. Sarà riuscita a fare di meglio quest’anno? Scopriamolo insieme!

Ascolti tv ieri pomeriggio: il debutto di Domenica In 2020

Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti tv del pomeriggio di domenica 13 settembre 2020 .

Domenica In su Rai1 ha registrato nella puntata del debutto un calo di ascolti rispetto al 2019:

Nella prima parte ottiene il 14.58% pari a 2.247.000 di spettatori.

Nella seconda parte ottiene 13.75 pari a 1.940.000 di spettatori.

Ascolti TV Beautiful, Una vita, Il Segreto e Daydreamer

Beautiful su Canale 5 dalle ore 14.00 ha raggiunto i seguenti risultati: 11,73% pari a 1.834.000 di spettatori

Una vita dalle ore 14.35 ha totalizzato: 11,38% di share pari a 1.724.000 spettatori

Il Segreto dalle ore 15.40, invece, ha coinvolto 1.477.000 spettatori con uno share del 10,22%

Daydreamer – Le ali del sogno ha interessato 1.760.000 spettatori e uno share del 12,9%.

Ascolti Tv Domenica Live 2020: il debutto della nuova stagione

Domenica Live, la prima puntata del talk show condotto da Barbara D’Urso con ospiti Soleil Sorge, Enzo Salvi e Antonella Mosetti dalle ore 17.20 su Canale ha totalizzato 12.17% di share pari a 1.465.000 spettatori nella prima parte, mentre nella parte finale l’Ultima Sorpresa della durata di 7 minuti: 1.242.000 spettatori e uno share del 10.63%.

Nel 2019 il debutto di Domenica Live ha conquistato il 12.2% di share con 1.925.000 spettatori con la sorpresa finale seguita da 1.549.000 spettatori e 9.4% di share.

Ascolti Tv Da Noi – A Ruota Libera

Francesca Fialdini è tornata dalle ore 17.20 su Rai1 con la nuova stagione di Da noi – A ruota libera con ospiti Giovanna Botteri e Cesare Bocci. La prima puntata ha intrattenuto 1.690.000 spettatori (14.24% di share) battendo di 2% di share la Domenica Live di Barbara D’Urso.