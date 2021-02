Can Yaman è stato confermato da Mediaset. Come? Ebbene l’editore ha acquistato altre due soap opere con protagonista l’affascinante attore turco. Dopo Daydreamer – Le ali del sogno, ora in onda su Canale 5, vedremo anche Mr. False e Inadina Ask. Insomma l’attore sta vivendo un periodo d’oro. Dalle soap turche è rimbalzato in tutti i programmi tv italiani passando da Barbara d’Urso e finendo a C’è Posta per te con Maria De Filippi. Come se non bastasse ci sono tanti progetti importanti in ballo per lui. Ecco tutte le ultime news.

Can Yaman e le nuove soap opera comperate da Mediaset

Dopo due successi consecutivi, Mediaset ha deciso di continuare a puntare su Can Yaman e ha acquistato altre due soap. Quali?. Mr. False e Inadina Ask.

La prima, ovvero Mr. False, il cui titolo originario è Bay Yanlis, Can sarà un affascinante ristoratore di nome Ozgur. Il suo personaggio dovrà combattere con la fama di “donnaiolo”. Come farà? Al suo fianco vi sarà Ozge Gurel.

Nella seconda soap opera, forse la prima ad andare in onda in Italia dopo Daydreamer, vedremo Can Yaman agli esordi della sua carriera. E’ stata questa soap opera che ha reso celebre l’attore. Da qui è partito tutto. La soap è incentrata sulla storia d’amore di Yalin e Dafne. Quest’ultima è una giovane appena laureata che inizia a lavorare in una società di programmazione. Dafne incontro un affascinante uomo, Yalin, pensando che sia una guardia, ma invece si tratta del presidente della società per cui lavora.

Momento d’oro per l’attore turco: soap, programmi tv, spot e film

Bitter Sweet e Daydreamer – Le ali del sogno. Il pubblico di italiano ha conosciuto così Can Yaman e si è subito innamorato di lui. Affascinante, fisico statuario e capace di parlare un ottimo italiano, per essere straniero. Can ha fatto breccia nei cuori delle telespettatrici ed è diventato un vero e proprio sex symbol.

La televisione ha dunque iniziato a chiamarlo sempre più spesso. L’abbiamo visto da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso, da Silvia Toffanin a Verissimo e da Maria De Filippi a C’è Posta per te.

La fama ed il successo sono dunque aumentati in maniera esponenziale. Per lui è arrivato dunque il momento di lavorare ad uno spot pubblicitario con Claudia Gerini per un noto marchio di pasta. A dirigerlo? Il bravissimo Ferzan Ozpetek.

Poi? Tralasciando il gossip che lo vede innamorato di Diletta Leotta, Can è ora alle prese con la preparazione di Sandokan. Al suo fianco, in questo nuovo ed importante progetto, vi sarà anche Luca Argentero.