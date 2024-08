Il cambio palinsesto Mediaset per la settimana di Ferragosto porterà a sostanziali modifiche anche nella programmazione La Promessa. A partire da oggi – lunedì 12 agosto – la soap spagnola ci terrà compagnia nel daytime di Canale 5 con due episodi. I fans potranno così trovare ad attenderli i loro beniamini in un doppio appuntamento, che prenderà il via alle 15:10 circa.

Cambio programmazione Mediaset, da oggi La Promessa “raddoppia”

La soap opera spagnola di Canale 5 subirà delle modifiche da oggi, con la messa in onda di un doppio episodio nel daytime. La Promessa sarà così chiamata a fare gli “straordinari” nella settimana centrale del mese d’agosto. Lo stop della soap turca Endless Love, che verrà momentaneamente sospesa per la pausa estiva, lascerà infatti un vuoto nel pomeriggio di Canale 5, che i vertici di Cologno Monzese hanno pensato di colmare con un doppio appuntamento de La Promessa.

Le vicende di Jana e Manuel prenderanno così il via alle 15:08 – subito dopo The Family – e ci accompagneranno fino alle 17:00 circa, quando il timone passerà a Pomeriggio 5 news estate, il programma d’informazione in diretta condotto da Simona Branchetti.

Unica eccezione nel giorno di Ferragosto, quando la soap opera spagnola andrà in onda con un solo episodio che partirà alle 15:13 circa. Agli appuntamenti “speciali” del daytime feriale di Canale 5 si aggiungeranno anche quelli del sabato e della domenica pomeriggio, in programma a partire dalle 15:40 circa.

Sarà quindi una settimana particolarmente ricca per i fans La Promessa, che potranno assistere a un notevole passo in avanti delle trame.

Cosa succederà nelle prossime puntate La Promessa?

Margarita suggerirà a Manuel un matrimonio di facciata, ma il marchesino non sarà entusiasta di questa soluzione. Jimena si trasferirà nella camera di Leonor, ma non sarà disposta a rinunciare all’idea di riconquistare il marito. Manuel però sconvolgerà i suoi piani, fuggendo dalla tenuta dopo aver lasciato un biglietto a Catalina nel quale spiegherà la sua situazione insostenibile con la moglie Jimena.

La giovane – oltre alla delusione nel vedere crollare i suoi progetti – si troverà anche a fronteggiare le accuse di Cruz, che non esiterà a incolparla per il comportamento di Manuel.

La Promessa, quando tornerà alla consueta programmazione?

Come anticipato si tratterà di una modifica provvisoria, che interesserà solo le settimane centrali d’agosto. A partire dal 26 agosto – con il ritorno di Endless Love – La Promessa riprenderà il consueto spazio nello slot pomeridiano di Canale 5.