Un nuovo cambio di palinsesto interesserà la soap turca Tradimento (Aldatmak). A partire da domenica 16 marzo la serie tv turca con Vahide Perçin andrà in onda anche nel pomeriggio.

Appuntamento extra per i fans della soap “Tradimento”

Regalo inatteso per gli appassionati della dizi turca Tradimento, che a partire da domenica 16 marzo potranno trovare ad attenderli i loro beniamini anche in daytime.

La soap con protagonista la giudice Güzide Özgüder era già presente nel palinsesto Mediaset anche nel giorno festivo, con tre puntate serali. A partire dal 16 marzo però, complice la fine delle puntate domenicali di Amici, raddoppierà l’appuntamento festivo, con episodi anche in daytime.

La nuova programmazione Tradimento su Canale 5

Il nuovo palinsesto Mediaset prevede, in aggiunta agli episodi che continueranno ad essere trasmessi dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15:05 circa e la domenica in prime time, anche un doppio appuntamento la domenica pomeriggio alle 15:30.

La soap in versione festiva ci terrà così compagnia con due episodi in daytime – che faranno da traino a Verissimo con Silvia Toffanin – e tre nel serale.

Tradimento verso il gran finale

Gli sviluppi della storia di Güzide subiranno una decisa accelerazione. La serie tv turca che fin dal suo esordio, a dicembre, ha conquistato il cuore di migliaia di fans si avvicina quindi al finale della prima stagione.

Ma prima di scrivere la parola “fine” assisteremo a tanti altri colpi di scena che ci terranno con il fiato sospeso. Nelle nostre precedenti anticipazioni vi abbiamo svelato che una nuova tempesta segnerà il destino di Güzide, nel momento in cui scoprirà che nell’ospedale dove ha partorito anni prima c’è stato uno scambio di culle e che Oylum non è sua figlia. Questa vicenda darà il via a nuove avvincenti trame, e non mancheranno i colpi di scena.

Curiosi di scoprirli insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.