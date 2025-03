Nelle prossime puntate Tradimento (Aldatmak) assisteremo a un nuovo terremoto di emozioni, che interesserà ancora una volta la giudice Güzide. La protagonista scoprirà infatti che Oylum non è la sua vera figlia, come aveva sempre creduto. Cosa sarà accaduto in ospedale molti anni prima?

Anticipazioni Tradimento: Oylum fa il test del DNA

Un nuovo fulmine a ciel sereno sta per abbattersi nella vita di Güzide. La giudice, dopo aver appreso che nell’ospedale in cui ha dato alla luce Oylum potrebbe essersi verificato uno scambio di culle, decide di far fare alla figlia il test del DNA.

Dopo averne discusso con il suo ex Tarik, Güzide insisterà con Oylum affinché faccia tutti gli esami necessari per fugare ogni dubbio.

Trame turche Tradimento: Güzide sconvolta

Il test del DNA di Oylum sarebbe dovuto servire a cancellare il dubbio che la ragazza non fosse la figlia biologica di Güzide e Tarik, ma i risultati finiranno per sconvolgere la giudice e l’avvocato.

Il primo ad apparire scioccato sarà il medico che avrà eseguito il test, che dovrà informare la coppia del fatto che i risultati avranno evidenziato delle incongruenze genetiche. Di fronte agli esiti del test apparirà evidente che vi sia stato davvero uno scambio di neonati all’interno della clinica dove la giudice aveva partorito anni prima.

Davanti a questa notizia la giudice farà fatica a trattenersi e avrà un crollo emotivo.

“Mi sta forse dicendo che nostra figlia non è nostra figlia?” Chiederà al medico, sconvolta all’idea che quella bambina – che avrà cresciuto con tanto amore – non sia in realtà la sua figlia biologica.

Tarik cercherà invano di calmarla, anche se pure lui apparirà visibilmente sconvolto da quella rivelazione.

Nuovo obiettivo di Güzide nelle prossime puntate Tradimento

Mentre cercherà di superare questo nuovo sconvolgimento nella sua vita, Güzide sentirà crescere dentro di sé il desiderio di scoprire chi sia il suo vero figlio.

Solo l’archivio dell’ospedale dove avrà partorito potrà fornirle qualche indizio ma – quando deciderà di rivolgersi alla clinica – Güzide scoprirà che questi saranno andati distrutti in un terremoto. Costretta ad abbandonare quella pista, la giudice non si arrenderà e cercherà nuovi indizi per far luce su quello scambio di culle avvenuto anni prima.