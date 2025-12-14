Il doppio appuntamento serale su Canale 5 era diventato ormai consuetudine per i fans della soap turca La notte nel cuore, che questa settimana dovranno fare i conti con un’amara sorpresa. Il serial drammatico turco Siyah Kalp (questo il titolo originale) non raddoppia e andrà in onda solo martedì 16 dicembre.
Variazione palinsesto per soap “La notte nel cuore”
I fans de La notte nel cuore si erano ormai abituati a trovare i loro beniamini ad attenderli nel doppio appuntamento settimanale su Canale 5. Fino a qualche settimana fa la serie tv turca occupava il palinsesto domenicale e quello del martedì sulla rete ammiraglia Mediaset, per poi spostare la puntata festiva al mercoledì, con l’inizio del game show a premi presentato da Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario”.
Questa settimana però, gli appassionati del serial turco incentrato sulle vicende di Nuh e Melek dovranno rinunciare anche all’appuntamento serale del mercoledì. Il 17 dicembre infatti, su Canale 5 andrà in onda “Concerto Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition”. La rete ammiraglia Mediaset si collegherà in diretta con Piazza del Plebiscito a Napoli per trasmettere il concerto che chiude il tour del cantante statunitense.
La notte nel cuore, salta la doppia puntata su Canale 5 con la dizi turca
Dopo diverse settimane di raddoppi (e in via eccezionale anche un triplo appuntamento serale) le vicende di Nuh e Melek tornano al consueto appuntamento singolo in prime time sulla rete del Biscione.
A partire dal 16 dicembre infatti, La notte nel cuore occuperà solo il palinsesto del martedì sera su Canale 5. Un’unica serata che comunque promette di regalare moltissime emozioni: la serie incentrata sulle vicende dei gemelli Nuh e Melek infatti, si avvicina al gran finale di sempre, e prima di far calare definitivamente il sipario promette di portarci moltissimi colpi di scena. Curiosi di scoprire cos’altro accadrà nel serial turco Siyah Kalp? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.