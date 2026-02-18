L’ultima settimana di febbraio sarà quest’anno caratterizzata da appuntamenti serali con il Festival di Sanremo 2026. La kermesse canora condotta da Carlo Conti in onda su Rai Uno sarà la protagonista quasi assoluta delle ultime serate di febbraio, e – com’era facilmente prevedibile – Mediaset ha creato una programmazione ad hoc. In questa inconsueta veste serale ci sarà ampio spazio per la serie tv turca Io sono Farah, che ci terrà compagnia per ben due sere.

Io sono Farah: doppio appuntamento serale nell’ultima settimana di febbraio

Oltre al cinsueto appuntamento in daytime (che resterà invariato), il serial drammatico turco Io sono Farah si prepara a regalarci molte emozioni anche in versione serale. Complice il cambio di programmazione Mediaset legato al Festival di Sanremo in onda su Rai 1 infatti, le vicende della giovane protagonista turca ci terranno compagnia martedì 24 e venerdì 27 febbraio.

Il primo dei due appuntamenti in prime time avrà il compito di contrastare la prima serata del festival canoro, mentre quello di venerdì 27 febbraio cercherà di togliere un po’ di telespettatori alla rete di Stato nella serata destinata alle cover.

Resta ancora da capire se i vertici di Cologno Monzese schiereranno il programma “C’è posta per te”, ideato e condotto da Maria De Filippi, nella serata della finalissima di Sanremo, o se affiderà ancora alla dizi turca il compito di togliere un po’ di spettatori al concorso canoro condotto da Carlo Conti. Se quest’ultima ipotesi si rivelerà fondata, i fans di Io sono Farah potranno contare addirittura su un triplice appuntamento con la loro serie tv del cuore.

Io sono Farah, anticipazioni fine febbraio della dizi turca di Canale 5

Proprio questa programmazione speciale della dizi turca consentirà ai fans di avere un importante accelerazione nella trama. La serie – che nella fascia pomeridiana continuerà a occupare lo slot orario dalle 14:00 alle 14:15 – ci regalerà un passo avanti determinante con i due episodi in onda in prime time.

In dettaglio le trame delle ultime puntate di febbraio vedranno Mehmet pronto a tutto pur di riuscire a salvare suo fratello. L’arrivo di Vera però, ribalterà la situazione, quando la donna svelerà finalmente la verità. Cosa accadrà a quel punto? Per il momento non vi sveliamo altro, ma vi assicuriamo che le nuove puntate serali avranno tutti gli ingredienti per tenere migliaia di fans della serie incollati davanti al teleschermo.