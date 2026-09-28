Un nuovo cambio di palinsesto Mediaset sta per stravolgere la programmazione di due soap turche molto seguite: Racconto di una notte e Tutto per la mia famiglia andranno ad occupare un nuovo slot orario, a partire da domenica 4 ottobre. Ecco in dettaglio cosa cambierà e quando i fans dovranno collegarsi a Canale 5 per seguire le vicende dei loro beniamini.

Racconto di una notte da domenica 4 ottobre in prima serata su Canale 5

La domenica sera di Canale 5 sarà all’insegna di una delle dizi turche più amate: Racconto di una notte lascia infatti la sua collocazione del giovedì sera per sbarcare in una delle fasce orarie più prestigiose: quella del prime time festivo.

Gli episodi in onda il prossimo giovedì 1° ottobre saranno gli ultimi che vedranno le vicende di Mahir e Canfeza occupare lo spazio infrasettimanale, e i fans potranno continuare a seguire questa storia collegandosi la domenica sera alla rete ammiraglia Mediaset.

Dopo le puntate del 1° ottobre, Racconto di una notte tornerà quindi a tenerci compagnia domenica 4 ottobre, a partire dalle 21:20 circa.

Il giovedì sera sarà tutto dedicato a Tutto per la mia famiglia

Dopo un paio di settimane in cui le vicende del serial drammatico turco Tutto per la mia famiglia ci hanno tenuto compagnia il giovedì in seconda serata (dopo Racconto di una notte), Mediaset ha deciso di riservare ai quattro fratelli Eren il compito di intrattenere il pubblico di Canale 5 in prime time.

Di conseguenza, i nuovi episodi inediti della serie turca Kardeşlerim, a partire da giovedì 8 ottobre, andranno in onda a partire dalle 21:20 circa, subito dopo La Ruota della fortuna.

Il prime time di Canale 5 cambia volto

Dopo le rivoluzioni nel palinsesto pomeridiano, che hanno portato alla cancellazione di Far away con il ritorno del programma “storico” firmato Maria De Filippi, anche la programmazione serale si prepara a cambiare volto.

Giovedì 1° ottobre sarà l’ultima volta che vedremo Racconto di una notte e, a seguire, Tutto per la mia famiglia. Le vicende di Mahir e Canfeza si sposteranno alla domenica sera, sempre in prime time, lasciando la prima serata del giovedì alla “cugina” turca Tutto per la mia famiglia.