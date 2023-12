Come già accaduto nella giornata di ieri, giorno di Natale, anche oggi – 26 dicembre – Beautiful salterà il suo consueto appuntamento con i telespettatori di Canale 5. Il cambio palinsesto Mediaset in occasione delle festività ha interessato anche la soap americana, che come anticipato non sarà trasmessa neppure oggi.

Beautiful non in onda il 26 dicembre, perché?

Per consentire ai tantissimi fans della soap d’oltreoceano di trascorrere i giorni di festa con i propri amici e familiari, senza perdere neppure un episodio della telenovela, i vertici Mediaset hanno deciso per un momentaneo “stop”. Gli stessi motivi che hanno portato i vertici di Cologno Monzese alla decisione di mettere in pausa Beautiful per i due giorni “cruciali” del Natale, sono gli stessi che hanno accompagnato la scelta di sospendere la messa in onda anche di altre soap di punta di Canale 5. Insieme alla famiglia Forrester si fermano anche Terra Amara e La Promessa.

I tantissimi fans che alle 13.42 di oggi – martedì 26 dicembre – si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende di Brooke, Ridge e Taylor avranno così un’amara sorpresa. La soap non andrà in onda, e al suo posto sarà trasmessa la replica del Concerto di Natale, che andrà in onda dalle 13.48 alle 16.54. Dopo il concerto sarà trasmesso il film drammatico “A Merry Christmas Match“, che ci terrà compagnia fino alle 18.40 circa, quando il timone passerà a Gerry Scotti con “Caduta Libera Strenne”.

Beautiful, quando torna in TV?

Sono molti i fans che si chiedono quando torna in TV Beautiful. Nell’ultimo episodio – andato in onda domenica 24 dicembre – abbiamo assistito alle perplessità di Ridge. Il Forrester sembrava infatti sul punto di seguire i consigli dei figli – Steffy e Thomas – e lasciare Brooke per tornare con Taylor. Il matrimonio tra Brooke e Ridge è davvero giunto al capolinea? Per scoprirlo non dovremmo attendere molto.

La soap tornerà infatti su Canale 5 domani – mercoledì 27 dicembre – con il consueto appuntamento delle 13.42.