Sta per partire il Mondiale per Club 2025 che vedrà impegnate anche due squadre italiane, l’Inter e la Juventus. Vediamo insieme chi dovranno affrontare e dove sarà possibile vedere le gare in tv e in streaming.

Mondiale per club, dove vedere in tv Monterrey-Inter e Al-Ain-Juventu

Sono 32 le squadre che giocheranno il Mondiale per Club 2025. Dodici i posti assegnati alle formazioni della Uefa, sei quelle della federazione sudamericana, quattro per la federazione asiatica, africana e nord-centro americana e una per l’Oceania e la nazione ospitante.

Le 63 gare saranno trasmesse in esclusiva e in streaming da Dazn. Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza, manderà in onda una partita al giorno (in chiaro) tra le migliori in programma nella fascia serale. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.

Il calendario della prima fase

La finale del Mondiale per Club 2025 si svolgerà il 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York. Mentre gli ottavi di finale sono previsti dal 28 giugno al primo luglio, i quarti il 4 e 5 luglio, le semifinali l’8 e il 9 luglio. L’Inter è inserita nel Gruppo E con River Plate (Argentina), Monterrey (Messico), Urawa Red Diamonds (Giappone). La Juve nel Gruppo G con Manchester City (Inghilterra), Wydad Casablanca (Marocco), Al-Ain (Emirati Arabi)

Questo il calendario con le partite della prima fase che vedono in campo l’Inter e la Juventus:

15 giugno

INTER MIAMI – AL AHLY (Italia 1), ore 2.00 su Dazn

PSG – ATLETICO MADRID (Italia 1), ore 21 su Dazn

16 giugno

CHELSEA – LOS ANGELES FC (su Dazn e Italia 1), ore 21

17 giugno

FLUMINENSE – BORUSSIA DORTMUND (su Dazn e Italia 1), ore 18

18 giugno

MONTERREY – INTER, ore 3 su Dazn (Differita Italia 1 ore 21)

19 giugno

JUVENTUS – AL AIN (su Dazn e Italia 1), ore 3

– AL AIN (su Dazn e Italia 1), ore 3 INTER MIAMI-PORTO (su Dazn e Italia 1), ore 21

20 giugno

FLAMENGO – CHELSEA (su Dazn e Italia 1), ore 21

21 giugno

INTER – URAWA (su Dazn e Canale 5), ore 21

22 giugno

JUVENTUS – WYDAD (su Dazn e Italia 1), ore 18

23 giugno

ATLETICO MADRID – BOTAFOGO (su Dazn e Italia 1), ore 21

24 giugno

ore 21 BENFICA – BAYERN (su Dazn e Italia 1), ore 21

26 giugno