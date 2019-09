«Ha perso 15 chili per giocare con noi». Con queste parole, oggi a Caduta Libera, Gerry Scotti ha presentato ai telespettatori Savio, il nuovo campione che ha sconfitto Simone Praticò. Per partecipare al quiz di Canale 5, infatti, il regolamento prevede che: il concorrente sulla botola pesi non oltre 100 chilogrammi e che abbia un limite di età pari a 55 anni. Una storia un po’ curiosa, dunque, quella di questo medico anestesista di Gravina di Puglia e che, in qualche modo, ha anche impreziosito i 10 passi finali della puntata di stasera, martedì 10 settembre 2019. Rivediamoli, allora, nel nuovo video Mediaset dedicato.