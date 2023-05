Grandi novità in arrivo per il palinsesto tv Mediaset, in particolare per quello che riguarda la rete ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese. Su Canale 5 infatti, è pronto a tornare in onda con nuove puntate inedite il programma tv Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti.

Caduta Libera torna in tv con Gerry Scotti su Canale 5: quando in tv

Dopo diversi mesi di repliche mandate in onda nel preserale di Canale 5, a giugno 2023 torna il programma Caduta Libera, il game show che ogni sera incolla alla tv milioni di telespettatori affezionati. Quelle che vedremo saranno puntate inedite mai andate in onda prima.

La data del ritorno del game show

La data da segnare in calendario e che sancisce il ritorno del programma che vede alla conduzione ancora una volta il mitico Gerry Scotti è lunedì 12 giugno. Il game dello zio Gerry tornerà al suo solito orario delle ore 18.45 con nuove puntate, che andranno avanti per tutto il mese di giugno. Il programma infatti chiuderà la stagione televisiva in vista del periodo estivo.

Tredicesima edizione di Caduta Libera

Una tredicesima edizione, dunque, estiva, di un programma che ha aperto la stagione di Canale 5 e di fatto la va a chiudere; Caduta Libera era infatti tornato in onda il 29 agosto 2022, coprendo l’intero periodo televisivo autunnale.

A ottobre scorso il programma, tratto dal format israeliano La’uf al HaMillion, Still Standing, creato dall’Armoza Formats, ha festeggiato il traguardo delle 1000 puntate, prima di lasciare spazio nel nuovo anno al programma Avanti un altro condotto dal mitico Paolo Bonolis.

Un ciclo di nuove puntate anche all’inizio della stagione televisiva 2023 – 2024

Dopo le nuove puntate che vedremo nel mese di giugno e un ciclo di repliche in estate inoltrata, Caduta Libera ripartirà inaugurando la nuova stagione televisiva 2023 – 2024 di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese Mediaset.