Diventato nuovo campione dopo la sconfitta di Savio, stasera a Caduta Libera il milanese d’adozione Michele affronta per la prima volta i 10 passi finali del programma di Canale 5. Il risultato? La cifra – vincita potenziale non è altissima, anche se il diretto interessato ce la mette davvero tutta per provare a portare a casa i suoi primi 20.000 euro. Peccato, però, che una risposta mancata fa sfumare per sempre il sogno di una prima vittoria e il concorrente deve, per forza di cosa, arrendersi. Ecco il video Mediaset coi momenti clou andati in onda nella puntata di oggi, venerdì 13 settembre.