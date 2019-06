Nicolò Scalfi fortunato sia nel gioco che in amore? Così pare. Nella puntata di Caduta Libera del 22 giugno 2019, infatti, Gerry Scotti ha presentato al pubblico Sara, la nuova fidanzata dell’attuale campione, in carica nel gioco di Canale 5 da ben 76 puntate. Peccato, però, che, negli odierni “10 passi” finali, per il “campioncino” sia sfumata una nuova vincita di 10.000 euro. Ecco qui il video Mediaset con l’intera nuova serata passata in compagnia del quiz.