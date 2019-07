Oggi, a Caduta Libera, Nicolò perde colpi. Nel gioco finale dei “Dieci passi” di questo giovedì 4 luglio 2019, infatti, il campione in carica non è riuscito a dare ben 3 delle 10 risposte necessarie per incrementare il montepremi con una nuova cifra record (potenziale) pari a 76.000 euro. E, così, questi sono stati i quesiti irrisolti in puntata: “quietanza”, “turba” e “proverbiale” (video Mediaset).