Tre minuti. Solo tre minuti per provare a vincere 240.000 euro, oggi a Caduta Libera. Ma il nuovo campione Savio è riuscito oppure no ad accaparrarsi l’odierno montepremi messo in palio dal programma di Canale 5? L’anestesista – novità del quiz ha sbancato o no grazie ai 10 passi di stasera? Scopriamolo insieme, allora, nel video Mediaset ufficiale dedicato a domande e risposte di questo giovedì 12 settembre 2019.