Caterina, la nuova campionessa di Caduta Libera, sfida se stessa nei 10 passi finali in onda anche ieri sera, domenica 10 novembre 2019, nel preserale di Canale 5. Gerry Scotti incoraggia il nuovo volto femminile del programma, ma purtroppo per lei niente da fare: la concorrente non porta a casa i desiderati 35.000 euro! Ecco il video Mediaset per rivedere la sua seconda scalata in trasmissione.