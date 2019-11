Ieri sera, durante la consueta puntata di Caduta Libera (QUI IL VIDEO DEI 10 PASSI), il conduttore Gerry Scotti ha annunciato che sabato e domenica ci saranno due puntate speciali del game show. In studio ci saranno tutti i più grandi campioni del programma, tra i quali anche Nicolò Scalfi e Christian Fregoni.

Caduta Libera, in arrivo due puntate speciali con Nicolò Scalfi e Christian Fregoni

Di recente Gerry Scotti ha festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, il game show in onda nella fascia preserale di Canale 5. Il programma terminerà domenica, ma tornerà in primavera (dopo “Avanti un altro“) per festeggiare le mille puntate. Così il conduttore Gerry Scotti al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Bisogna dare un periodo di stop per mettere a posto alcune cose, cambiare qualche meccanismo, trovare nuovi concorrenti”.

Prima della chiusura, però, ci saranno due puntate speciali, in onda sabato 16 e domenica 17 novembre, in cui in studio ci saranno i più grandi campioni di Caduta Libera. Ieri sera Gerry ha annunciato la presenza di Nicolò Scalfi, storico campione del programma che è riuscito a portare a casa un montepremi record. Insieme a lui ovviamente ci saranno anche altri campioni che hanno fatto la storia del game show tra i quali il “bagnino” Christian Fregoni, al quale siamo particolarmente legati in virtù in una bella collaborazione con i film in tv e le recensioni.

Da Caduta Libera a Conto alla rovescia

Dopo la fine di Caduta Libera, da lunedì 18 novembre 2019 Gerry Scotti partirà con un nuovissimo game show, “Conto alla rovescia“. Al settimanale TV Sorrisi e Canzoni il conduttore ha spiegato: “Il nuovo programma è una bomboniera elegante, un salotto tra amici. Dallo scorrere del tempo al montepremi. Tutto sarà davanti agli occhi del pubblico”.

Conto alla rovescia, come rivelato dallo stesso Gerry, non è un format straniero, bensì un’idea tutta italiana. Si tratta di un programma ideato da DryMedia e Rti. Alla base del gioco vi è la corsa contro il tempo. Ci saranno cinque concorrenti a puntata e dietro di loro un maxischermo grande 25 metri con il “conto alla rovescia” e l’ammontare del montepremi.