Gerry Scotti è pronto per partire con un nuovo game show. Sta per arrivare “Conto alla rovescia“, il nuovo programma in onda nella fascia preserale su Canale 5. In questo articolo vi spieghiamo come funziona il nuovo quiz condotto da Gerry Scotti.

Conto alla rovescia, come funziona

Conto alla rovescia è un game show ideato da DryMedia e Rti. Alla base del gioco vi è la corsa contro il tempo. Ci saranno cinque concorrenti a puntata, dietro di loro un maxischermo grande 25 metri con il “conto alla rovescia” e l’ammontare del montepremi.

Il gioco si divide in quattro manche:

la prima si chiama “Passo e chiudo“, se il concorrente sa rispondere chiude altrimenti passa; la seconda si chiama “Le eccezioni“, un’unica domanda su alcune curiosità del mondo con dodici opzioni di risposta (9 vere e 3 false); la terza si chiama “Sembra ieri“, i concorrenti devono collocare alcuni eventi tra gli anni cinquanta e duemila; la quarta ed ultima manche si chiama “I vasi comunicanti” e consiste nello scontro finale tra i due concorrenti rimasti in gara.

Il conto alla rovescia parte quattro volte, all’inizio del gioco e dopo i tre giochi. Il conduttore fornisce ai concorrenti una lista a tema, chi, alla fine del conto alla rovescia, resta senza risposta viene eliminato.

La fase finale è chiamata “Timeout“: il finalista deve dare 20 risposte esatte in 3 minuti. Dopo tre risposte esatte consecutive il cronometro si ferma.

Conto alla rovescia quando inizia e come partecipare

Conto alla rovescia andrà in onda a partire da lunedì 18 novembre 2019 su Canale 5. Il game show prenderà il posto di Caduta Libera, programma condotto dallo stesso Gerry Scotti.

Per quelli che vogliono partecipare al nuovo game show di Canale 5, possono mandare la richiesta sul sito di DryMedia, cliccando su “Conto alla rovescia“. Chi sarà il primo campione del nuovo game show di Gerry Scotti?